Basketball | BBL Niners-Publikumsliebling Yebo kehrt nach Chemnitz zurück Stand: 07.03.2025 18:00 Uhr

Bei Doublesieger FC Bayern wollte Kevin Yebo seinen nächsten Karriereschritt gehen. Doch in München konnte er nie richtig an die Leistung anknüpfen, die er bei den Niners Chemnitz zeigte. Jetzt kehrt er zurück.

Der verlorene Sohn kehrt zurück: Ein halbes Jahr nach seinem Abgang zu Bayern München geht Power Forward Kevin Yebo ab sofort wieder für die Niners Chemnitz auf Korbjagd. Das wurde am Freitagabend (7. März) nun auch offiziell bekannt. Der 2,07-Meter-Mann hatte bereits am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainiert und bestreitet sein Comeback an diesem Samstag beim Auswärtsspiel in Göttingen.

Kevin Yebo war ein entscheidender Faktor beim Triumph der Niners Chemnitz im FIBA Europa Cup 2024.

Vertrag beim FC Bayern aufgelöst

Wie der FC Bayern München mitteilte, wurde der bis 2027 laufende Vertrag zu Wochenbeginn "in beidseitigem Einvernehmen" aufgelöst. "Kevin hat sich aus persönlichen Gründen entschlossen, seinen Platz im Team aufzugeben", erklärte Sportdirektor Dragan Tarlac.

Kevin Yebo saß bei dedn Bayern in der zumeist nur auf der Bank.

Wenig Einsatzzeit in München

Der 28-Jährige – in seinen zwei Jahren bei den Niners Chemnitz noch ein echter Dauerbrenner – konnte in den zurückliegenden sechs Monaten im Team von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert nie richtig Fuß fassen. In den 22 Spielen der BBL-Hauptrunde kam Yebo nur 13 Mal zum Einsatz, stand durchschnittlich nur 9:30 Minuten auf dem Parkett. Zum Vergleich: Bei den Niners im Jahr zuvor hatte er allein in der Hauptrunde eine durchschnittliche Spielzeit von 21:41 Minuten.

Mit aktuell durchschnittlich 3,2 Punkten pro Spiel ist Yebo ebenfalls weit entfernt von seinen Niners-Marken, wo er in der vergangenen Saison durchschnittlich auf 15,7 Punkte pro Spiel kam. Beim jüngsten Gastspiel der Bayern am vergangenen Wochenende in Chemnitz stand Yebo nicht mal mehr im Kader.

Bei Bayern-Coach Gordon Herbert (re.) konnte sich Yebo (li.) nur selten durchsetzen.

Im Sommer: Bayern statt NBA

Yebo hatte dem Europapokalsieger aus Chemnitz im vergangenen Sommer den Rücken gekehrt. Der Big Man wollte nach seiner Zeit in Sachsen sein Glück eigentlich in der US-amerikanischen NBA suchen. Letztlich heuerte er in München an: "Ich bin nicht verblüfft, dass ich es jetzt hierhin geschafft habe, denn wenn man Talent hat, etwas gerne macht und immer alles raushaut, kannst du deine Ziele erreichen“, sagte Yebo nach seinem Wechsel.

sid/SpiO/dh