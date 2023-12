Basketball | BBL-Pokal Niners Chemnitz verpassen gegen Ulm die Sensation Stand: 09.12.2023 20:50 Uhr

Gebrauchter Tag für die Niners! Denn die Chemnitzer mussten sich im Pokal-Viertelfinale gegen den Deutschen Meister Ratiopharm Ulm geschlagen geben (78:87/39:39). Darüber hinaus verpassten es die Sachsen auch den Rekord der meisten wettbewerbübergreifenden Siege der Baskets Bonn einzustellen.

Der Deutsche Meister erwischte den besseren Start in die Partie, die Niners arbeiteten sich aber mit einem selbstbewussten Auftreten ran (20:22/10.). Angepeitscht von den heimischen Fans in der Messe Chemnitz fand die Mannschaft im zweiten Viertel erst so richtig in die Partie. Die Niners verpassten es ihre Überlegenheit mit in die Halbzeit zu nehmen und kassierten mit dem Pausenpfiff das 39:39.

Die Fans machten der Mannschaft auch nach dem Spiels Mut.

Nach Wiederanpfiff verloren die Gastgeber den Faden. Keine zwei Minuten gespielt, lagen die Niners bereits mit acht Zählern zurück (39:47/22.). Der Meister brillierte fortan, erspielte sich zwischenzeitlich eine 15-Punkte-Führung und ließ den Niners auch über das dritte Viertel (60:67) hinaus keine Chance. Eine späte Aufholjagd der Mannschaft von Chemnitz-Coach Rodrigo Pastore fruchtete nicht.

L.J. Figueroa verbuchte mit 19 Punkten die meisten Zähler für Ulm, auf der Gegenseite überzeugte Kevin Yebo mit 23 Punkten.

______

twe