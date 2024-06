Handball | Bundesliga Nach Eisenach-Leihe: Torschützenkönig Zehnder will aus Vertrag in Erlangen raus Stand: 21.06.2024 13:56 Uhr

Nach seiner Leihe zum ThSV Eisenach sollte Manuel Zehnder eigentlich wieder zu seinem Stammverein HC Erlangen zurückkehren. Die Pläne des Schweizers sehen aber anders aus - und landen nun vor Gericht.

Mit dem Klassenerhalt in der Bundesliga vollbrachte der ThSV Eisenach in der abgelaufenen Saison ein kleines Wunder. Maßgeblichen Anteil an der starken Saison der Thüringer mit Tabellenplatz 14 in der Endabrechnung hatte Manuel Zehnder. Der Schweizer traf nach Belieben, war Dreh- und Angelpunkt in der Eisenacher Offensive und wurde mit 277 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga.

Zehnder kündigt Vertrag in Erlangen

Zehnder war allerdings nur ausgeliehen und sollte nach der Saison zurück zu seinem Stammverein HC Erlangen kehren. Der Plan der Franken, dem 24-Jährigen Spielpraxis in Eisenach zu geben, und in der kommenden Spielzeit um ihn herum ein neues Teams aufzubauen, ging also auf - zumindest in der Theorie. Zehnders Pläne wiederum sehen anders aus. Sicher ist: Erlangen spielt dabei keine Rolle. Anders ist die Kündigung seines noch bis 2026 laufenden Vertrages beim HCE nicht zu erklären.

Zehnder will laut Informationen des Fachmagazins Handball-World nun mit einer einstweiligen Verfügung die Wirksamkeit seiner Kündigung bestätigen lassen, um sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Als Argumentationsgrundlage dient Zehnders Anwälten wohl eine Grauzone. Seine Vertragsverlängerung wurde damals per Mail abgewickelt, allerdings ist bei befristeten Arbeitsverträgen die Original-Schrifform notwendig.

So weit, so kompliziert. Das Gericht räumte Zehnder und dem HC Erlangen zunächst eine Frist bis kommende Woche ein, um die Thematik zu klären. Beide Parteien sollen sich nach Möglichkeit außergerichtlich einigen. Ansonsten geht der Fall vor das Arbeitsgericht, was in letzter Instanz in einem Eilverfahren entscheiden würde.

ThSV Eisenach äußert sich nicht

Und der ThSV Eisenach? Dass die Thüringer auch in der nächsten Saison Zehnder gerne in ihrem Kader hätten, dürfte angesichts dessen Leistungen kein Geheimnis sein. Während der Saison bemühte man sich um einen Verbleib Zehnders - ohne Erfolg. So wurde der Schweizer Anfang Juni offiziell verabschiedet.

Auch auf die neuesten Entwicklungen hat der ThSV keinen Einfluss und wird abwarten müssen, ob und vor allem wie sich der Rückraumspieler und Erlangen einigen. Geschäftsführer René Witte wollte sich auf Anfrage von SPORT IM OSTEN am Freitag (21. Juni 2024) nicht zu der Personalie äußern.

Eisenach Erfolgsduo der vergangenen Saison: ThSV-Trainer Misha Kaufmann (l.) und Manuel Zehnder.

Ein Verbleib in der Wartburgstadt dürfte zumindest für Zehnder durchaus in Frage kommen. Hier genoss er Ansehen, konnte befreit aufspielen und reifte unter Trainer und Landsmann Misha Kaufmann, der ihn einst schon beim Schweizer Erstligisten Aarau trainiert hatte, zum Torschützenkönig der Handball-Bundesliga.

