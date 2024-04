Fußball | Regionalliga Meuselwitz macht gegen Chemnitz den Klassenerhalt perfekt Stand: 27.04.2024 15:30 Uhr

Der ZFC Meuselwitz hat sich am Sonnabend den Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost auch rechnerisch gesichert. In einem kuriosen Spiel gewannen die Thüringer mit 2:1 (1:0) beim Chemnitzer FC. Eine schnelle Antwort bescherte den Zipsendorfern den Sieg.

Vor der Partie verkündete der Chemnitzer FC die Vertragsverlängerung von Niclas Walther. Trainer Christian Tiffert nahm zwei Veränderungen im Vergleich zum Auswärtssieg gegen Hertha II vor. Stanley Keller und Nils Lihsek durften von Beginn an ran. Georg-Martin Leopold setzte auf vier neue Kräfte in seiner Startformation. Justin Fietz kehrte zurück in den Kasten, zudem begannen Till Jacobi, Luca Bürger und Can Sakar.

Kurioses Eigentor

Die ruhige Anfangsphase wurde von einem kuriosen Tor beendet. Nils Schätzle trat in der 13. Minute eine Ecke von der linken Seite. Die rutschte David Wunsch im Chemnitzer Tor durch, sodass Felix Müller den Ball unglücklich an den Arm bekam – so sprang der Ball über die Linie zum 1:0 für die Gäste. Daraufhin drückte Chemnitz auf die Tube. Leon Damer verpasste in der 25. Minute den Ausgleich, Fietz klärte per Faust. Der CFC nahm den knappen Rückstand mit in die Kabine.

Felix Müller bekommt den Ball an die Schulter und lenkt den Ball so ins Tor.

CFC-Ausgleich aus dem Nichts

In Durchgang zwei bot sich den 3.681 Zuschauenden an der Gellertstraße eine ausgeglichene Partie. Es folgte der zweite kuriose Treffer des Tages: Nils Lihsek schlug eine hohen Ball aus der eigenen Hälfte weit in Richtung Meuselwitzer Strafraum. Dort erhaschte der alleingelassene Bozic die Kugel. Per Lupfer überwand er den rausgerückten Fietz. So glichen die Sachsen in der 66. Minute aus.

ZFC antwortet blitzschnell

Keine 66 Sekunden später wackelte auf der gegenüberliegenden Seite erneut das Netz. Der ZFC Meuselwitz verpasste den Gastgebern eine kalte Dusche. Aus gut 25 Metern fand ein Freistoß von Bürger den einlaufenden Florian Hansch. Per Kopfball ins lange Eck ließ der Offensivmann CFC-Keeper Wunsch keine Chance – 2:1 (67.). Der Chemnitzer FC legte noch einmal einen Zahn zu, doch scheiterte schlussendlich an der eigenen Chancenverwertung. Dejan Bozic (81./82.), Stephan Mensah (78.) und Damer (79./90.) hatten den Ausgleich gleich mehrfach auf dem Fuß.

So geht's weiter

So feiert die Mannschaft von Georg-Martin Leopold am 31. Spieltag den Klassenverbleib. Die Thüringer reisen am Freitag (3. Mai, 19 Uhr) zum FC Eilenburg. Der Chemnitzer FC ist am Sonntag in der Hauptstadt bei Viktoria Berlin gefordert (5. Mai, 13 Uhr).

twe