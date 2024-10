Basketball | BBL MBC hofft auf Außenseitercoup gegen dauerbelasteten FC Bayern München Stand: 18.10.2024 11:53 Uhr

Auf den Syntainics MBC wartet am Samstag (16 Uhr SPORT IM OSTEN, Livestream und Ticker) die wohl schwerste Aufgabe im deutschen Basketball: Der amtierende Meister und Pokalsieger FC Bayern München kommt nach Weißenfels. Dennoch wittert der MBC aus mehreren Gründen seine Chance.

Gegen Frankfurt gelang den Weißenfelsern am vergangenen Spieltag nach zuvor drei Auftaktniederlagen der erste Saisonerfolg (79:69). Im Anschluss legte das Team von Heachcoach Janis Gailitis im Achtelfinale des Pokals gegen Ludwigsburg nach (85:77).

MBC empfängt Bayern mit breiter Brust

Mit entsprechend breiter Brust empfangen die Wölfe am Samstag Meister und Pokalsieger Bayern München, obwohl der MBC bislang weiter auf den ersten Heimsieg der Saison wartet. "Wir kommen gegen Bayern mit viel Selbstvertrauen. Wir haben im Pokal gewonnen, wir haben davor in Frankfurt ein sehr wichtiges Spiel gewonnen und wollen jetzt einfach weiter daran setzen, gute Dinge zu machen, vor allem die richtigen Steps", hofft MBC-Sommer-Neuzugang Akeem Vargas. Der 34-Jährige debütierte vor 14 Jahren in der Basketball-Bundesliga im Team von Alba Berlin und geht nun für Weißenfels auf Korbjagd.

Wölfe in Bestbesetzung

Headcoach Janis Gailitis kann mit großer Wahrscheinlichkeit auf seine Bestbesetzung zurürckgreifen. In Wölfe-Topscorer Spencer Reaves und dem aus Halle stammenden Weltmeister Andreas Obst auf Seiten der Münchner stehen sich zwei der besten Dreierschützen der Liga gegenüber. Zudem trifft John Bryant auf seinen Ex-Club (2013 bis 2016), mit dem er 2014 die Meisterschaft gewinnen konnte.

Jhonathan Dunn (li./MBC und Bayerns Andreas Obst im Februar. Damals zog der MBC in Weißenfels mit 86:116 den Kürzeren

Bayerns Mammutprogramm ein MBC-Vorteil?

Was dem MBC zudem auf die Chance eines Außenseitercoup hoffen lässt, ist die Mehrfachbelastung der Münchner. Die Partie am Samstag wird für den FCB die dritte innerhalb von nur fünf Tagen sein. Am Dienstagabend waren sie in der Euroleague zu Gast bei Partizan Belgrad (78:86-Niederlage), am Donnerstag folgte der knappe Erfolg gegen Paris Basketball (109:107). Trotz eines starken und großen Kaders geht das zu absolvierende Programm nicht spurlos an den Leistungsträgern vorüber.

Dauerbelastung - Bayerns Pesic platzt der Kragen

Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic setzte nicht umsonst nach dem Spiel gegen Paris zu einer Wutrede an. "Die BBL und Herr Holz (Geschäftsführer Dr. Stefan Holz, Anm. d. Red.) müssen sich langsam mal Gedanken machen. Sie haben die Frechheit, uns nach einer Doppelwoche am Samstag um 16 Uhr wegen eines Fernsehtermins beim MDR anzusetzen. Alba Berlin spielt sonntags um 18 Uhr - das ist genau richtig. Aber uns am Samstag um 16 Uhr nach Weißenfels zu schicken, ist unverantwortlich", schimpfte er bei Sport1.

Marko Pesic, Geschäftsführer des FC Bayern, kritisiert die hohe Belastung für sein Team.

Wir sind keine Sau, die man durchs Dorf treibt. Marko Pesic, Geschäftsführer FC Bayern Basketball | Sport1

Die Dauerbelastung sei unverantwortlich, meinte Pesic. "Wenn die BBL glaubt, dass man ein Produkt so nach vorne bringen kann, dann irrt sie sich. Wir sind keine Sau, die man durchs Dorf treibt. Das ist eine absolute Frechheit. Wir haben gesagt, das geht nicht. Wir haben eine Doppelwoche. Ich werde nicht dabei sein, weil ich keinen Respekt davor habe, was die BBL mit uns macht."

