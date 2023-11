Fußball | 2. Bundesliga Magdeburgs Ziel gegen Hansa Rostock: "Bessere Chancenverwertung" Stand: 12.11.2023 10:00 Uhr

Wenn Magdeburg und Rostock am Sonntag aufeinandertreffen ist das nicht nur ein echter Ost-Klassiker, sondern aktuell auch ein Duell mit einer Prise Verzweiflung. Der Grund: Beide Teams warten seit Wochen auf einen Sieg.

Die Ausgangslage

Nach sieben sieglosen Spielen steht der 1. FC Magdeburg im Ost-Duell gegen den alten Rivalen Hansa Rostock mächtig unter Druck. Nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal nach Elfmeterschießen bei Holstein Kiel und dem phasenweise guten Auftritt beim Hamburger SV (0:2) will Cheftrainer Christian Titz an die "guten Leistungen" anknüpfen.

Nach vorn aber sicherlich mit einer besseren Chancenverwertung. "Wir müssen im Defensivbereich noch weniger zulassen und vorn viel konsequenter sein", sagte Titz vor dem Spiel am Sonntag gegen die Hanseaten, die nur eines ihrer vergangenen acht Spiele gewannen.

Magdeburg stehen nach gutem Start und der zwischenzeitlichen Durststrecke auf Rang 13 direkt vor Hansa. "Beide Mannschaften brauchen ein Erfolgserlebnis", sagte Hansa-Trainer Alois Schwartz. "Magdeburg ist zwar gerade in einer schwierigen Phase, trotzdem wissen wir was auf uns zukommt: Ein Gegner mit viel Ballbesitz, der uns müde spielen will. Wir werden am Sonntag auch mal leiden müssen", so Schwartz weiter.

Zwischen beiden Clubs gibt es einige Parallelen. Der Trainer Jens Härtel führte erst die Magdeburger (2018) und dann die Rostocker (2021) in die 2. Bundesliga. Bei beiden Aufstiegen war auch der mittlerweile für den FC Carl Zeiss Jena spielende Nils Butzen dabei. "Obwohl die geografische Nähe nicht gegeben ist, gibt es ein echtes Derby-Feeling. Die Fans werden noch mal eine Schippe drauflegen, da sind mehr Emotionen drin als bei anderen Spielen", sagte der 30 Jahre alte Butzen der "Ostsee-Zeitung".

Am Sonntag werden 2.400 Fans aus Rostock in Magdeburg erwartet. Die MDCC-Arena wird mit insgesamt 26.000 Anhängern ausverkauft sein.

Die vergangenen fünf Spiele

Nürnberg - FCM 1:0 Hansa - Braunschweig 1:0 FCM - KSC 1:1 Fürth - Hansa 1:0 Hannover - FCM 2:1 Hansa - Kiel 1:3 FCM - Elversberg 1:2 Wiesbaden - Hansa 1:0 HSV - FCM 2:0 Hansa - Hertha 0:0

Der direkte Vergleich

Die Partie Magdeburg gegen Rostock ist eine mit viel Tradition und sicherlich eine, die sich Fans beider Clubs rot im Kalender anstreichen. Der FCM und Hansa standen sich bereits 42-mal in einem Pflichtspiel gegenüber - insgesamt mit leichten Vorteilen für die Sachsen-Anhalter, die 18 Partien gewinnen konnten und nur zehnmal als Verlierer vom Rasen gingen.



Die beiden jüngsten Duell in der vergangenen Saison hätten nicht unterschiedlicher sein können. Im Hinspiel setzte sich Rostock zu Hause klar mit 3:1 durch, nur um im Rückspiel in Magdeburg mit hängenden Köpfen vom Rasen zu trotten (0:3). Matchwinner der Partie waren Jason Ceka mit zwei Toren und Amara Condé.

Jason Ceka (li.) war im letzten Spiel gegen Hansa der Matchwinner. (Archiv)

So könnten sie spielen

Magdeburg: Reimann - Heber, Hoti, Piccini - Bockhorn, Gnaka, Krempicki, Bell Bell - Ceka, Schuler, Atik

Reimann - Heber, Hoti, Piccini - Bockhorn, Gnaka, Krempicki, Bell Bell - Ceka, Schuler, Atik Rostock: Kolke - van der Werff, David, Roßbach, Rossipal - Dressel, Vasiliadis - Fröling, Ingelsson, Kinsombi - Junior Brumado

