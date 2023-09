Fußball | Regionalliga Lok Leipzig will gegen Luckenwalde wieder jubeln Stand: 28.09.2023 13:33 Uhr

Nach zuletzt drei Niederlagen konnte Lok Leipzig im Kracher gegen den BFC Dynamo zumindest einen Punkt holen. Gegen den FSV 63 Luckenwalde sollen am Freitag endlich wieder drei Punkte her.

Vier Spiele ohne Dreier und Tabellenplatz zwölf nach acht Spieltagen. Das haben sich alle Beteiligten bei Lok Leipzig vor der Saison anders vorgestellt. Am Freitag (19 Uhr im Live-Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) muss die Mannschaft von Almedin Civa nach Luckenwalde.

Ziane: "Vielleicht doch eine Qualitätsfrage"

Nach dem 1:1 gegen Staffelfavorit BFC Dynamo in der vergangenen Woche zeigte sich Kapitän Djamal Ziane unzufrieden und vor allem selbstkritisch: "Wille und Einsatz stimmen", sagte der Leipziger Top-Torschütze im Interview mit Sport im Osten. Am Ende sei es vor allem beim Nutzen der eigenen Chancen "vielleicht doch eine Qualitätsfrage" und das Fehlen des "Quäntchen Glücks, das letztes oder vorletztes Jahr immer mal da war." Cheftrainer Almedin Civa bemängelte nach dem Spiel ebenfalls die Chancenverwertung, hob zugleich aber hervor, dass die Leipziger "über 90 Minuten die besseren Chancen hatten, sich aber nicht belohnten."

Diese Qualität wollen die Blau-Gelben am Freitag wieder auf den Platz bringen. Im "Tabellen-Nachbarschaftsduell" (Platz elf gegen zwölf) malt sich der Gastgeber aus Luckenwalde nach dem Erfolg bei Babelsberg aber definitv Chancen aus. Die Brandenburger gewannen das Duell in der vergangenen Woche mit 2:1. Besonders aufpassen sollte die Lok-Defensive dabei auf Jorden Winter. Der 19-Jährige Stürmer wechselte im Sommer aus der RB-Jugend nach Luckenwalde, erzielte in seinen ersten acht Regionalliga-Spielen bereits acht Treffer und führt damit derzeit die Torjäger-Liste der Liga an.

Statistik spricht für Lok

Neun Spiele, acht Siege und eine Niederlage würden für jeden Lok-Liebhaber wohl deutlich angenehmer klingen. Diese Zahlen sind jedoch nicht die Statistiken der aktuellen Saison, sondern die Ergebnisse der letzten Jahre gegen den FSV 63 Luckenwalde in der Regionalliga Nordost. Nach den zuletzt erzielten Resultaten macht zumindest diese Statistik Hoffnung für das Spiel am Freitag.

pka