Fußball | Sachsenpokal Lok Leipzig schaltet den FC Eilenburg im Pokal aus Stand: 18.11.2023 15:54 Uhr

Lok Leipzig ist ins Viertelfinale im Sachsenpokal eingezogen. Der Titelverteidiger setzte sich gegen Liga-Kontrahent FC Eilenburg verdient durch.

Der Favorit ist eine Runde weiter! Wie schon in der Liga (2:1-Sieg im August) setzte sich Lok Leipzig auch im Pokal gegen den FC Eilenburg durch. Beim 2:0-Sieg trafen am Samstag (18.11.2023) Linus Zimmer (28.) und Osman Atilgan (34.) in der stärksten Phase der Probstheidaer vor dem Wechsel.

Lok-Trainer Almedin Civa wagte keine Experimente, setzte auf die Elf, die Energie Cottbus beim 2:2 einen Punkt abgerungen hatte, Eilenburgs Sascha Prüfer ließ die 1:0-Siegelf von Altglienicke los.

Lok erst müde und dann mit Volldampf

Und der Außenseiter startete mutig, agierte giftig in die Zweikämpfen und stresste Lok. Die Leipziger hatten zwei Mal richtig Dusel und hätten sich über einen Rückstand nicht beschweren dürfen. Wie so oft in dieser Saison gelang der Civa-Elf wenig, bis zur 28. Minute. Dann weckte Linus Zimmer die müden Platzhirsche. Mit seinem Schuss - nach einem abgewehrten Ball aus zwölf Metern platziert ins Eck - spielte der Linksverteidiger den Dosenöffner.

Die Führung wirkte wie eine Befreiung, fortan hatte Lok alles im Griff und erhöhte. Osman Atilgan ließ FCE-Keeper Naumann nach gefühlvoller Annahme und feinem Linksschuss keine Chance (34.). Wenig später bewahrte Eilenburgs Schlussmann sein Team mit einer Glanztat gegen Zimmer vor dem 0:3 - und dem frühen K.o.

Leipzigs Osman Atilgan trifft zum 2:0

Ziane vergibt Chance auf frühe Entscheidung

Bei Lok lief alles nach Plan, außer für Djamal Ziane. Der frühere Torjäger sucht seit Wochen nach seiner Form und fand sie im Pokal nicht. Dabei hatte er die dicke Chance, früh alles klar zu machen. Nach einem Traumangriff scheiterte er frei vor Naumann und ließ Eilenburg damit am Leben.

Die Nordsachsen spielten gut mit, waren aber in der Offensive aber zu umständlich. Es fehlte der Dampf und die Genauigkeit, um Lok ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die Gastgeber wiederum verdaddelten verheißungsvolle Überzahlangriffe und waren keineswegs übermächtig. Für den Sieg gegen Eilenburg und Ruhe in Sachen Trainerdiskussion reichte diese Leistung aber erst einmal.

Derby-Generalprobe gelungen

Nach dem Pokal ist vor dem Derby für Lok Leipzig: Am Sonntag steht Teil 1 des für viele Fans wichtigsten Saisonspiels an. Lok gastiert ab 12.30 Uhr beim Stadtrivalen, der BSG Chemie Leipzig. Der FC Eilenburg reist am Freitagabend zur Überraschungsmannschaft nach Meuselwitz.

red