Fußball | 3. Liga Keine Zukunft für Gogia, Kade und Shcherbakovski bei Dynamo Dresden Stand: 10.07.2023 11:34 Uhr

Während Dynamo Dresden im Trainingslager den Grundstein für den Aufstieg legen will, schreiten die Personalplanungen weiter voran: Ein Trio um Routinier Akaki Gogia kann sich einen neuen Verein suchen.

Dynamo Dresden plant in der kommenden Saison ohne Akaki Gogia, Julius Kade und Jan Shcherbakovski. Das Trio ist nicht mit ins Trainingslager im österreichischen Walchsee gereist und kann sich einen neuen Verein suchen. "Alle wissen frühzeitig, wie die Situation ist. Wir haben die Themen klar miteinander besprochen, damit können die Spieler jetzt ihre Entscheidung treffen", erklärte Cheftrainer Markus Anfang die Entscheidung in der "Sächsischen Zeitung" am Sonntag (09.07.2023). Schon zum Trainingsauftakt Mitte Juni hatte Anfang deutlich gemacht, dass es wohl keine Zukunft für die drei in Dresden gibt.

Gogia und Kade auf dem Abstellgleis

Für Gogia endet seine Rückkehr nach Dresden damit enttäuschend. Der Offensivspieler wurde erst im vergangenen Jahr vom FC Zürich verpflichtet und sollte als Stammspieler vorangehen. Am Ende reichte es für den 31-Jährigen allerdings nur für zwölf Einsätze. In der Rückrunde stand er kaum noch auf dem Platz. Auch Kade war als Hoffnungsträger vor zwei Jahren von Union Berlin verpflichtet worden, nachdem er zuvor als Leihspieler überzeugen konnte. In der abgelaufenen Spielzeit verlor der Mittelfeldspieler aber seinen Stammplatz und stand in der Rückrunde nur noch in sechs Mal im Kader. Sein Vertrag lief wie der von Gogia noch bis 2024.

Akaki Gogia bei einem seiner wenigen Einsätze für Dynamo Dresden. Ein Treffer gelang ihm in der abgelaufenen Saison nicht.

Shcherbakovski auch in Cottbus ohne Glück

Ein Jahr länger galt das Arbeitspapier von Shcherbakovski, der im vergangenen Sommer vom Halleschen FC an die Elbe kam, den großen Erwartungen aber nicht gerecht werden konnte. Nach nur einem Drittliga-Einsatz in der Hinrunde folgte im Winter eine Leihe in die Regionalliga zum FC Energie Cottbus. Doch auch dort konnte der 22-Jährige nicht überzeugen und kam lediglich auf elf Einsätze.

Noch gibt es keine Abnehmer für das Trio. Allerdings wird Dynamo auf angemessene Ablösesummen hoffen, da die Kaderplanung noch längst nicht abgeschlossen ist. Anfang und Sportchef Ralf Becker hatten jüngst verdeutlicht, dass auf der einen oder anderen Position noch frisches Personal dazukommen soll.

jsc