Skispringen | Weltcup Karl Geiger macht in Klingenthal Doppelsieg perfekt Stand: 10.12.2023 18:04 Uhr

Die deutschen Ski-Adler haben den Weltcup in Klingenthal dominiert. Und Karl Geiger überragte noch, feierte nach dem Erfolg am Samstag erneut den Sieg vom großen Bakken.

Karl Geiger hat auch das zweite Weltcup-Skispringen in Klingenthal gewonnen. Der Oberstdorfer setzte sich am Sonntag vor dem zweitplatzierten Schweizer Gregor Deschwanden und Andreas Wellinger auf Rang drei durch. In einem packenden Wettkampf sprang Geiger 141 und 141,5 Meter weit. Zweieinhalb Wochen vor dem Start der Vierschanzentournee zeigte sich Geiger in überragender Form, mit 297,9 Punkten lag er deutlich vor Deschwanden (293,6) - und das bei im zweiten Durchgang schwierigen Windbedingungen und einer längeren Unterbrechung vor seinem Finalsprung.

Starkes deutsches Mannschaftsergebnis

Auch die weiteren Deutschen zeigten am Sonntag teils ganz starke Leistungen. Olympiasieger Wellinger stellte im zweiten Durchgang mit 146,5 m den zwölf Jahre alten Schanzenrekord von Michael Uhrmann ein und lag nur einen halben Punkt hinter hinter Deschwanden - die Tagesbestweite teilte er sich mit dem Schweizer. Pius Paschke (Kiefersfelden) flog als Achter im sechsten Saisonwettkampf zum sechsten Mal unter die besten zehn. Stephan Leyhe (Willingen) erreichte mit Platz zehn sein bestes Saisonergebnis. Lokalmatador Martin Hamann (Aue), der an gleicher Stelle im Oktober deutscher Meister geworden war, landete auf Rang 27. Vor dem Start der Vierschanzentournee am 29. Dezember in Oberstdorf steht am kommenden Wochenende die traditionelle Generalprobe im Schweizer Engelberg an.