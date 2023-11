Basketball | Europe Cup Kantersieg gegen Den Bosch! Niners Chemnitz krönen perfekte Gruppenphase Stand: 22.11.2023 21:04 Uhr

Die Niners Chemnitz haben auch ihr sechstes Spiel im Europe Cup souverän gewonnen und beenden die erste Gruppenphase mit einer makellosen Bilanz. Gegen den niederländischen Vertreter Heroes Den Bosch zeigten die Chemnitzer vor heimischen Publikum noch einmal ihre ganze Klasse und gewannen am Ende deutlich mit 88:61 (20:11, 31:18, 16:17, 21:15).

Bester Werfer der Gastgeber war Ousman Krubally, der von der Bank 14 Punkte erzielte und sieben Rebounds einsammelte. Wesley van Beck steuerte 13 Zähler bei, Aher Uguak kam auf zwölf Punkte.

Aher Uguak

Die Niners legten los wie die Feuerwehr. Nach einem kurzen Abtasten zu Beginn nahm das Team von Rodrigo Pastore ordentlich Fahrt auf und ließ den Gästen wenig Raum, sich zu entfalten. Offensiv, wie defensiv griffen die Automatismen. Dazu stimmte die Einstellung und der Hustle im Team und so erspielten sie die Chemnitzer eine bärenstarke Führung von 22 Punkten (51:29) bis zur Halbzeit. Den Bosch bekam kaum die Chance, offensiv in ihre Abläufe zu kommen, denn die Niners zwangen die Niederländer mit einer beweglichen Defense immer wieder zu schweren Würfen.

Kevin Yebo

Nach der Halbzeit schalteten die Chemnitzer dann einen Gang zurück in den Kontrollmodus. Den Bosch nahm die Einladung dankend an und es entwickelte sich vor allem im letzten Abschnitt ein munteres Hin und Her. Die Führung wurde von den Niners bis zur Schlusssirene souverän verwaltet und gleichzeitig für die kommenden Aufgaben Kräfte gespart.

Am Ende steht der 14. Saisonsieg für das Pastore-Team zu Buche. Dazu gehen die Niners mit einer weißen Weste in die Zwischenrunde des Europe Cups. Um sich für die Viertelfinals zu qualifizieren braucht es auch dort nun ein Platz unter den besten zwei in der Gruppe.

