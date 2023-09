Fußball | Bundesliga Joker Werner sorgt für glanzlosen RB-Sieg in Gladbach Stand: 23.09.2023 17:46 Uhr

Zuletzt hatte RB Leipzig für fußballerische Glanzmomente gesorgt. In Mönchengladbach reichte einer zum glanzlosen Erfolg im Borussia-Park. Der Gladbach-Schreck war wieder zur Stelle.

Timo Werner hat RB Leipzig vor einem Punktverlust bei Borussia Mönchengladbach bewahrt. Der Fußball-Nationalspieler kam als Joker und erzielte beim 1:0-Erfolg am Sonnabend den einzigen Treffer. Der zuletzt auf die Bank gerutschte Angreifer traf nach fast 800 eigenen torlosen Minuten wieder und sorgte für den fünften RB-Pflichtsieg in Folge. Gladbach bleibt bei zwei Zählern in dieser Saison stehen.

RB-Trainer Marco Rose hatte vor der Partie angemerkt, dass man daran arbeite, zwei konstante Halbzeiten in einem Spiel auf den Rasen zu bringen. Im Borussia-Park klappte das nicht. In der ersten Halbzeit kam sein Team nicht in die Gänge. Es wirkte alles sehr behäbig. Die noch sieglosen Gastgeber zeigten einen beherzten Kampf und hatten zunächst mehr von der Partie. Große offensive Akzente setzen die Fohlen dabei allerdings auch nicht. Einige Kopfbälle flogen vorbei, so wie der vom Ex-Salzburger Maximilian Wöber nach einer Ecke (6.). Als sich Luca Netz durch die halbe RB-Verteidigung durchspielte, hatte Leipzig Glück, dass er in der Mitte niemanden fand (10.). Eine einzige Torchance war in den ersten 45 Minuten zu verzeichnen: Die hatten die Sachsen, als Startelfdebütant Fabio Carvalho Keeper Moritz Nicolas von der Strafraumgrenze aus zu einer Blitzreaktion zwang (44.).

Rose wechselte Sieg ein

Nach der Pause hatte RB den von Beginn an prognostizierten häufigen Ballbesitz. Bei einem Abschluss von Luis Openda nach Xaxi-Pass war Nicolas auf dem Posten (47.) Die Begegnung hatte phasenweise nun mehr Tempo, die Fehlerquote war aber weiterhin hoch. Gladbach wurde passiver, offensiv konnten die Fohlen im ganzen Spiel nur wenig Akzente setzen. Dann brachte RB-Coach Rose mit Yussuf Poulsen und Timo Werner zwei neue Angreifer (70.). Werner hat mit Gladbach gute Erfahrung gesammelt, er traf schon zehn Mal und sorgte mit einem Dreierpack 2019 für den letzten RB-Erfolg im Borussia-Park. Fünf Minuten nach den Wechseln eroberte Poulsen den Ball, Xavi passte auf den startenden Werner, der die Kugel mit Glück und Geschick aus spitzem Winkel ins Netz setzte. Auch danach fehlte den Gastgebern die Durchschlagskraft.

Eberl schon lange vorher in seinem alten Wohnzimmer

Für RB-Sport-Geschäftsführer Max Eberl war es die erste Rückkehr nach Mönchengladbach, wo er 23 Jahre lang als Spieler und Manager wirkte. Er soll nach "sky"-Infos schon vier Stunden vor Anpfiff im Stadion gewesen sein. Auf einer Szene im Fernsehen sah man, wie er auf der Haupttribüne freundlich empfangen wurde. Bei der Nordkurve war das anders: "Erst hol ich mir nen Krankenschein, dann zähl ich weiter Schein für Schein" stand auf einem Spruchband, "Du hast vergessen, woher du kommst" auf einem anderem. Eberl hatte Gladbach im Januar 2022 wegen gesundheitlicher Probleme verlassen, nur wenige Monate später heuerte er in Leipzig an.

