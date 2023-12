In Unterzahl Dynamo Dresden ringt Unterhaching nieder Stand: 10.12.2023 18:44 Uhr

Nach drei Niederlagen in Folge hat sich die SG Dynamo Dresden gegen die Spielvereinigung Unterhaching wieder belohnt. Die Elbestädter haben sich auch von einem Platzverweis nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Mit 2:1 (1:1) haben sich die Sachsen gegen die Bayern durchgesetzt. Und das, obwohl die SG über eine Halbzeit in Unterzahl spielen musste.

Lemmer trifft, Kammerknecht fliegt

Die Verunsicherung nach drei Niederlagen in der Liga in Folge, sie war greifbar in Dresden. Haching lauerte, Dynamo traute sich kaum etwas. Bis in der 32. Minute Kapitän Stefan Kutschke ein riskantes Tackling ansetzte, den Ball fair eroberte und auf Jonathan Meier spielte, der eine mustergültige Flanke auf den Fuß von Jakob Lemmer servierte, der zur Führung einschob. Die Spielvereinigung hätte beinahe im direkten Gegenzug durch Mathias Fetsch ausgeglichen, bestimmte in der Folge das Geschehen. Der starke Simon Skarlatidis kam in der 41. Minute komplett blank im Strafraum an den Ball, nahm Maß und überwand Stefan Drljaca im Kasten der Sachsen. Doch Claudio Kammerknecht mimte den Keeper, klärte mit der Hand auf der Linie, sah Rot. Den folgerichtigen Strafstoß schweißte Patrick Hobsch in den Winkel und so ging es mit ausgeglichenem Spielstand und in Unterzahl für die SGD in die Kabine.

Claudio Kammerknecht sah nach einem Handspiel auf der Linie die rote Karte.

Kutschke verwandelt vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel sprach fast alles für die Gäste, die neben der Überzahl auch das Momentum hatten. Und lange sah es so aus, als würde die Spielvereinigung die Überzahl gut ausspielen, Dynamo regulieren und vielleicht drei Punkte mit aus Elbflorenz nach Bayern nehmen. Fetsch (48./56.) und Sebastian Maier (70.) hatten Gelegenheiten die Gäste in Front zu bringen.

In einer umkämpften und teils wilden zweiten Hälfte hat sich Dynamo Dresden den nächsten Dreier gesichert.

Stattdessen schlug die SGD durch zwei gerade eingewechselte Spieler zu: Tom Zimmerschied bediente den wiedergenesenen Lucas Cueto, der von zwei Gegenspielern im Strafraum gefällt wurde. Stefan Kutschke trat an, versenkte den Ball vom Elfmeterpunkt ins linke untere Eck (75.) und bescherte Dynamo den Sieg. Auch weil Unterhaching durch Fetsch in der 90. Minute einen gut ausgespielten Konter nicht im Tor unterbrachte. Nach drei Niederlagen in der Liga hat sich die SGD zum Jahresabschluss im Harbig-Stadion drei Punkte erkämpft und überwintert auf einem Aufstiegsplatz.

Die SGD konnte sich nach dem Befreiungsschlag gegen Unterhaching auf besinnliche Feiertage einstimmen.

jar