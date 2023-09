Fußball | 3. Liga HFC will Auswärtsschwäche in Lübeck beenden Stand: 28.09.2023 17:06 Uhr

Der Hallesche FC hat in der Saison noch nicht richtig überzeugen können. In den bisherigen Auswärtsauftritten blieb die Ristic-Elf ohne Punkte. Beim VfB Lübeck soll am Samstag (ab 16:30 Uhr im Liveticker und Audiostream) nach drei Niederlagen in Serie der Trendwechsel folgen.

Mit nur sieben Punkten nach sieben Spielen steht das Team von Sreto Ristic allmählich unter Druck. Dabei ist die Spielweise der Saalestädter durchaus sehenswert, doch am Ende landeten die Punkte zumeist beim Gegner. Vor allem in der Fremde hat der HFC noch nichts Zählbares auf den Rasen gebracht. Nach den Niederlagen gegen Ingolstadt (0:4), SV Waldhof Mannheim (2:3) und Erzgebirge Aue (1:3) soll der Negativtrend in Lübeck endlich gestoppt werden.

Ristic: Müssen die "Null" halten

So sagt Ristic im Interview mit Sport im Osten, dass "schön" spielen nicht alles sei, stattdessen fordert er, auch mal die "Null" zu halten und vor allem "konsequent zu verteidigen". Die Abwehrarbeit scheint ein generelles Problem seiner Mannschaft zu sein, was auch zuletzt bei der 0:2-Heimniederlage gegen den TSV 1860 München deutlich wurde. "Wir müssen wieder bereit sein, jeden Ball zu verteidigen. Auch, wenn er noch so ungefährlich aussieht." Zudem ergänzt der Coach: "Man muss nicht immer die bessere Mannschaft sein, sondern einfach an das große Ganze glauben."

Hug: "Müssen unserer Ergebnisse bekommen"

Auch HFC-Linksverteidiger Nico Hug ist sich der miesen Auswärtsmisere bewusst und setzt hoffnungsvoll auf die weitere Entwicklung. "Natürlich spielen wir guten Fußball, aber am Ende ist Fußball immer noch ein Ergebnissport. Da müssen wir gucken, dass wir so schnell wie möglich unsere Ergebnisse bekommen. Wir haben gute Ansätze aber die gilt es zu überarbeiten und daraus die Schlüsse zu ziehen, um zum Torerfolg zu kommen und Spiele zu gewinnen."

Vier Leistungsträger fehelen

Personell sieht es bei Halle alles andere als gut aus. Mit Besar Halimi (Syndesmose), Marvin Ajani (Knie) und Niklas Kreuzer (Hodenkrebs) fehlen wichtige Spieler für längere Zeit. Nun kam auch noch Niklas Landgraf hinzu, der sich im Spiel gegen 1860 München eine Bänderverletzung im Knie zugezogen hat und ebenfalls eine monatelange Zwangspause einlegen muss.

Bilanz spricht für HFC

Für Halle steht somit am Samstag ein richtungsweisendes Spiel beim VfB Lübeck an. Der Aufsteiger hat als Tabellen-17. ebenfalls sieben Punkte auf dem Konto und steht nur einen Platz vor dem HFC. Im letzten Aufeinandertreffen siegten die Hallenser in der Saison 2020/21 vor eigenem Publikum mit 2:1. In der Hinrunde behielt der HFC in Lübeck mit 3:2 die Oberhand.