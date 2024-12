Fußball | Regionalliga HFC scheitert an Bollwerk - CFC schlägt eiskalt zu Stand: 07.12.2024 18:07 Uhr

Deutlich mehr Spielanteile, einige dicke Chancen und doch keinen Punkt: Der Hallesche FC rannte gegen gut verteidigende Chemnitzer pausenlos an. Das Tor erzielten aber die Gäste in der Nachspielzeit.

Der Chemnitzer FC mausert sich immer mehr zum Serienkiller. Nach dem Sieg beim bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter Lok Leipzig holte sich das Team von Trainer Benjamin Duda auch die drei Punkte beim Halleschen FC. Und fügte dem HFC die erste Heimniederlage zu. Das 0:1 war allerdings mehr als schmeichelhaft, denn der HFC dominierte die Partie fast über die gesamte Spielzeit.

HFC dominiert - Richardson trifft Latte

Die Chemnitzer musste auf zwei Spieler verzichten. Niclas Erlbeck (Fußverletzung) und Nils Lihsek (Infekt) fehlten. Der HFC wollte die Ungeschlagen-Serie im heimischen Stadion verlängern, der CFC hatte die letzten drei Spiele gewonnen. Der Druck lag aber beim Halleschen FC, denn Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig hatte dank eines 2:0-Sieges gegen die VSG Altglienicke vorgelegt. Die Saalestädter wussten, dass es gegen defensivstarke Chemnitzer nicht viele große Chancen geben wird. Und so entwickelte sich auch zunächst eine sehr zähe Angelegenheit. Die Gäste kamen meist über Jongmin Seo über die linke Seite gefährlich, ohne einen wirklichen Abschluss zu bekommen. Der HFC übernahm nach und nach mehr die Kontrolle und erspielte sich auch die ersten guten Gelegenheiten.

Marius Hauptmann (23, Halle) und Jong-min Seo (14, Chemnitz) im Kampf um den Ball.

In der 26. Minute hatte Max Kulke die Führung auf dem Fuß. Stark von Marius Hauptmann in Szene gesetzt, hämmerte der Mittelfeldmann des HFC den Ball aus sieben Metern aber über den Kasten. Jetzt waren die Hallenser auf Betriebstemperatur, Joe-Joe Richardson setzte den Ball in der 35. Minute nach schöner Kombination an die Lattenoberkante. Der CFC hatte nun Schwerstarbeit zu leisten in der Defensive, das Bollwerk hielt aber bis zur Pause.

Daueranrennen von Halle - Seo lässt Chemnitz jubeln

Nach dem Wechsel erhöhten die Gastgeber den Druck weiter, Chemnitz kam phasenweise kaum aus der eigenen Hälfte. Richardson blieb weiterhin auffälligster Offensivspieler, seine Abschlüsse blieben aber unglücklich. Pech hatte auch der eingewechselte Anthony Roczen, der in der 71. Minute mit einem stammen Schuss nur den linken Pfosten traf. In der Schlussphase trauten sich plötzlich auch die Gäste vor das HFC-Tor. Leon Damer und Seo vergaben gute Chancen. Und in der Nachspielzeit lag der Ball plötzlich im Tor der Gastgeber. Einem weiten Ball nahm Seo bärenstark mit und versenkte die Kugel aus 14 Metern im rechten unteren Eck. Damit war das Spiel praktisch auf den Kopf gestellt.

Seo zieht ab und trifft zum entscheidenden 1:0 für den Chemnitzer FC.

Stimmen zum Spiel

