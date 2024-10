Fußball | Regionalliga HFC gewinnt packendes Saale-Duell gegen Jena Stand: 05.10.2024 17:02 Uhr

Der Hallesche FC hat das Regionalliga-Spitzenspiel gegen Carl Zeiss Jena gewonnen. Im Duell der beiden Saalestädter konnte der HFC seinen Aufwärtstrend bestätigen. Jena droht, den Anschluss an Spitzenreiter Lok zu verlieren.

Der Hallesche FC hat den Abstand zur Regionalliga-Spitzengruppe weiter verkürzt. Im Saale-Duell gegen Carl Zeiss Jena feierte der Drittliga-Absteiger am Samstag (05.10.2024) einen 2:1-(1:0)-Sieg. Der HFC klettert damit auf den vierten Tabellenplatz, liegt nur noch drei Punkte hinter dem FCC. Jena bleibt Zweiter, könnte den Anschluss an Spitzenreiter Lok Leipzig aber verlieren. Der FCL könnte sich mit einem Sieg im Leipziger Derby gegen Chemie am Sonntag auf sieben Punkte absetzen.

Ex-Jenaer bringt HFC in Führung

Die Tore in dem packenden und umkämpften Duell erzielten der Ex-Jenaer Jan Löhmannsröben (33.) und Berk Inaler (67.) für Halle. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Jena erzielte Nils Butzen (58.)

Zimmermann: "Intensität auf dem Platz, Intensität auf den Rängen"

"Ich freue mich, dass wir gewonnen haben. Ich freue mich über ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Ich freue mich über eine unfassbare Stimmung", sagte ein glücklicher HFC-Trainer Mark Zimmermann nach dem Spiel am Mikrofon von Sport im Osten. Fast 10.000 Fans hatten dem Duell die entsprechende Stimmung verliehen: "Da war Intensität auf dem Platz und Intensität auf den Rängen. Das war ein super Rahmen für das Spiel. Ich glaube, dass wir den Tick besser waren und auch verdient gewonnen haben."

Bürger: "Keinen Vorwurf"

FCC-Trainer Henning Bürger sah die Partie deutlich kritischer: "Es war kein schönes Spiel, kein Leckerbissen. Aber es war ein rassiges Spiel, geprägt von Dynamik", so der Coach, der mit seinem Team die dritte Niederlage im fünften Spiel in Folge kassieren musste. Sein verletzungsgeplagtes Team nahm der Coach aber in Schutz: "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das sind junge Kerle, die sind sehr beansprucht. Jeder weiß von unserer Verletzungsmisere mit den Schwerverletzten. Jeder ist jede Woche gefordert. Und manchmal sieht man auch den Verschleiß."

Löhmannsröben mit dem Kopfball zum 1:0.

