Handball | DHB-Pokal der Frauen HC Leipzig ohne Chance gegen Blomberg Stand: 03.09.2023 17:01 Uhr

Der HC Leipzig ist in der ersten Runde des DHB-Pokals der Frauen ausgeschieden. Gegen Bundesligist HSG Blomberg-Lippe musste sich der HCL klar mit 21:39 geschlagen geben.

Die Favoritinnen aus der Handball-Bundesliga spielten von Beginn an dominant. In der Leipziger Brüderhalle lag die HSG Blomberg-Lippe schon nach gut zehn Minuten mit sechs Toren in Führung (3:9). Leipzigs Trainer Fabian Kunze nahm dementsprechend früh die erste Auszeit (10. Minute).

Danach kam Leipzig besser ins Spiel, erzielte drei Tore in Folge und verkürzte auf 6:9. Doch näher ran kamen der Zweitligist in der ersten Halbzeit nicht mehr. Der HCL war zwar dreimal in Überzahl, konnte daraus aber kaum Kapital schlagen. Im Gegenteil, die HSG traf in der 28. Minute sogar selbst in Unterzahl. Lisa Frey verwandelte zum zwischenzeitlichen 11:17 für Blomberg. Zur Halbzeit stand es aus Leipziger Sicht 13:19.

HCL-Spielerin Marlene Tucholke wird von zwei Blombergerinnen gestoppt.

HCL muss nach der Pause abreißen lassen

In der zweiten Halbzeit wurde der Klassenunterschied noch deutlicher. Blomberg erzielte nach der Pause 20 Tore, Leipzig gelangen nur elf. Der HCL fiel vor allem mit unzähligen Fehlpässen auf. In der Schlussphase warf Blomberg sechs Tore in fünfeinhalb Minuten zur zwischenzeitlichen 20:38-Führung. Die 15-Jährige Marlene Tucholke vom HCL und Lisa Frey für Blomberg erzielten die letzten beiden Tore zum 21:39-Endstand.

Die meisten Tore im Spiel erzielte HSG-Spielerin Marie Michalczik. Acht Treffer standen nach Spielende auf ihrem Konto. Die Top-Torschützin auf Leipziger Seite war Johanna Granicka mit vier Treffern. Blombergs Torhüterin Zoe Ludwig zeigte eine starke Leistung mit neun Paraden, während Leipzigs Nele Kurzke nur drei Würfe halten konnte.

az