Fußball | 3. Liga Hallescher FC wieder im Verletzungspech: Landgraf fällt aus Stand: 24.09.2023 13:15 Uhr

Der Hallesche FC hat nicht nur sein erstes Heimspiel verloren, sondern muss monatelang auf Niklas Landgraf verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich gegen 1860 München schwer verletzt.

Der Fußball-Drittligist Hallescher FC bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Der Club teilte am Sonntag mit, dass Niklas Landgraf mehrere Monate mit einer Bänderverletzung im Knie ausfällt. Beim 0:2 gegen 1860 München war der Verteidiger am Samstag in der 87. Minute von Gegenspieler Manfred Starke frontal am Schienbeinkopf getroffen worden. Starke sah daraufhin die Rote Karte. Der HFC muss bereits auf Niklas Kreuzer (Hodenkrebs), Marvin Ajani (Knie) und Besar Halimi (Syndesmose) längerfristig verzichten.

Nach der Pleite gegen die Löwen stecken die Saalestädter wieder im Abstiegskampf der 3. Liga. Die Münchner steckten vor der Partie in der Formkrise, kamen mit vier Niederlagen in Folge im Gepäck nach Halle. Am Ende verließ 1860 Sachsen-Anhalt mit drei Punkten im Gepäck und hinterließ einen desillusionierten HFC-Trainer Sreto Ristic: "Der Gegner hat uns dominiert und aus wenig viel gemacht." Der Coach forderte im MDR-Interview mehr Leidenschaft und Einsatz. Den wird es in Anbetracht der personellen Rückschläge auch brauchen. Am nächsten Samstag (30. September, 16:30 Uhr live im Audiostream und Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) muss der HFC zum Aufsteiger VfB Lübeck, der punktgleich mit den Hallensern im Tabellenkeller steht.

dpa/red