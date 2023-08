Fußball | 3. Liga Hallescher FC: Das Kribbeln ist wieder da Stand: 02.08.2023 18:07 Uhr

Es geht wieder los. Nach der 2. Bundesliga und der Regionalliga startet auch Liga 3 in die neue Spielzeit. Zur Saison-Eröffnung kommt es zum Duell Rot-Weiß gegen Rot-Weiss. Der HFC empfängt Essen. Dabei wollen die Hallenser nach zwei unruhigen Jahren endlich wieder eine sorgenfreie Saison erleben, am besten mit einem Auftaktsieg.

Besondere Ehre für den Halleschen FC: Das Team von Sreto Ristic eröffnet am Freitag um 19 Uhr (im "Sport im Osten"-Liveticker sowie im Audiostream) die neue Spielzeit in der 3. Liga. Gegner im Leuna-Chemie-Stadion ist Rot-Weiss Essen.

Für den HFC ist es die zwölfte Spielzeit in der untersten Profiliga, entsprechend sind die Sachsen-Anhalter von den derzeit in Liga drei vertretenen Teams das zweiterfahrenste - lediglich die gerade wieder aufgestiegene SpVgg Unterhaching hat zwei Spiele mehr absolviert. Gerechnet auf die ununterbrochene Ligazugehörigkeit ist Halle der Dino der Liga. Seit 2012 ist man dabei.

Halle Kapitän Nietfeld freut sich auf Kribbeln vor dem Spiel

Dass man sich von dieser Erfahrung nicht viel kaufen kann, hat der HFC in den letzten beiden Spielzeiten erlebt, wo der Blick bis zum Saisonende nach unten gerichtet werden musste und der Klassenverbleib erst kurz vor Ultimo sichergestellt wurde. Dies soll in diesem Jahr anders sein. Von "ruhigerem Fahrwasser" (Coach Ristic) und einer "stabileren Saison" (Sportdirektor Sobotzik) ist da die Rede.

Vor allem in der Offensive - die Schwachstelle der letzten Spielzeit - habe man sich weiterentwickelt, erklärte Kapitän Jonas Nietfeld im "Sport im Osten"-Gespräch. Der 29-Jährige geht in seine fünfte Saison bei den Saalestädtern und ist schon ganz heiß: "Testspiele sind zwar auch schön, aber es ist halt etwas anderes, dieses Kribbeln zu spüren vor einem Pflichtspiel." Am besten gefolgt von speziellen Emotionen: "Ich habe Bock, gleich den ersten Heimsieg einzufahren."

HFC-Coach Ristic: "Wissen nicht, wo wir stehen"

Auch Trainer Sreto Ristic freut sich auf den ersten Gradmesser nach den zahlreichen Tests. Diese seien zwar gut für den Erkenntnisgewinn, ob bestimmte Abläufe klappen, mehr Aussagekraft aber gebe es nicht. "Wir haben wirklich viele Themen abgearbeitet, wissen aber trotzdem nicht so richtig wo wir stehen", so der 47 Jahre alte Fußballlehrer. Entsprechend schwer sei es auch, den ersten Kontrahenten einzuschätzen: "Wir sind gespannt, wie der Gegner aufläuft, was der uns anbietet."

Auch Sportdirektor Thomas Sobotzik freut sich auf das Auftaktduell gegen Essen vor dann möglicherweise voller Hütte: "Sie haben eine wahnsinnig große Fanbase", so der 48-Jährige, der RWE weiterhin "Größe" und "Tradition" bescheinigt - alles in allem ein "sehr attraktiver Verein". All dies sei mit Anpfiff aber nebensächlich, dann gehe es nur noch um die ersten Punkte der Saison.

Nur eine Niederlage in der Vorbereitung

Dann wird sich nämlich zeigen, was die Vorbereitung wert ist. Insgesamt betrachtet lief diese für den Halleschen FC sehr zufriedenstellend, alle Baustellen wurden angegangen. In acht Testpartien gab es nur eine Niederlage - und die gegen den schottischen Erstligisten Glasgow Rangers. Die neuen Spieler - zwölf an der Zahl - wurden ordentlich integriert, Ristic sieht seine Mannschaft auf allen Positionen doppelt besetzt - anders noch als im letzten Jahr. Im Trainingslager in Polen seien die Spieler "eng zusammengewachsen und ein verschworener Haufen geworden." Entsprechend fiel sein Fazit zur Vorbereitung aus: "Das stimmt mich positiv."

Verzichten muss Ristic im ersten Saisonspiel allerdings auf zwei Spieler. War der HFC bis kurz vor dem Ligastart verletzungsfrei durchgekommen, hat es nun doch noch Besar Halimi und Timur Gayret erwischt. Halimi muss wegen muskulären Problemen gegen Essen passen, Gayret hatte sich im letzten Test gegen Dynamo Dresden eine Rückenverletzung zugezogen und kann aktuell nur schwerlich laufen.

Vertrag vorzeitig verlängert - nun bessere Rolle in der Liga

Dass der HFC in der Vorsaison nicht den Gang in die Viertklassigkeit antreten musste, war letztlich der Verdienst von Ristic. Nachdem er auf dem Trainerposten installiert wurde, konnte das Team aus 16 Spielen 24 Punkte holen und damit sieben mehr als aus den ersten 22 Partien. Vom letzten Tabellenrang gelang so noch der Sprung über den Strich. Als Sahnehäubchen sicherte man sich mit dem Gewinn des FSA-Pokals zudem noch die Qualifikation für den DFB-Pokal. Dort geht es eine Woche nach dem Ligastart gegen Greuther Fürth.

Die "Belohnung" für Ristic gab es vor knapp einer Woche in Form einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Die HFC-Verantwortlichen erhoffen sich damit eine Beständigkeit auf der Trainerbank, die schließlich sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt.

Die letzte Saison sei "unfassbar anstrengend" gewesen, erklärte Sobotzik, der ähnlich wie Ristic erst in der zweiten Halbserie zum HFC gestoßen war, zuletzt im Interview mit "Sport im Osten". Dies wolle man so nicht noch einmal erleben. Es gehe darum, eine bessere Rolle in der Liga zu spielen.

Das Auftaktprogramm des Halleschen FC Datum und Uhrzeit Wettbewerb Gegner Fr., 4. August, 19 Uhr 3. Liga (1. Spieltag) RW Essen (H) Sa., 12. August, 18 Uhr DFB-Pokal (1. Runde) Greuther Fürth (H) Sa., 19. August, 14 Uhr 3. Liga (2. Spieltag) FC Ingolstadt (A) Mi., 23. August, 19 Uhr 3. Liga (3. Spieltag) MSV Duisburg (H) So., 27. August, 16:30 Uhr 3. Liga (4. Spieltag) Waldhof Mannheim (A)

rac (mit dpa)