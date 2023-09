Auswärtssieg für 1860 Halles Heimserie reißt gegen München Stand: 23.09.2023 18:34 Uhr

Nun hat der Hallescher FC auch zu Hause verloren. Nach sieben Punkten aus drei Heimspielen war gegen 1860 München das Tor wie vernagelt. So rutscht der HFC wieder unter den Strich in der Tabelle.

Der Hallesche FC hat am 7. Spieltag seine erste Heimniederlage kassiert. Gegen 1860 München verlor die Mannschaft von Sreto Ristic am Samstagnachmittag (23.09.2023) mit 0:2 (0:1). Dabei half der HFC bei einem Treffer kräftig mit und nutzte selbst beste Chance nicht für ein eigenes Tor. Durch die vierte Saisonniederlage rutscht Halle auf den 18. Rang in der Tabelle.

Halle-Coach Sreto Ristic nahm im Vergleich zum 1:3 bei Erzgebirge Aue nur eine Veränderung vor. Er musste Tom Baumgart, der sich am Freitag im Training verletzte, ersetzen und so kam Junioren-Nationalspieler Julian Eitschberger zu seinem Debüt für den Halleschen FC auf der rechten Außenverteidiger-Position.

HFC hilft beim Gegentor fleißig mit

Der HFC begann mit viel Ballkontrolle, war um einen ruhigen Spielaufbau bemüht. Die Gäste standen defensiv sehr kompakt und versuchten es mit Umschaltmomenten. So dauerte es bis zur 18 Minuten bis es den ersten Abschluss der Partie gab. Morris Schröter, der auch schon für den FSV Zwickau aktiv war, zog mit einer Einzelaktion von der rechten Seite ins Zentrum, ließ Niklas Landgraf und Aljaz Casar ins Leere rutschen, schoss aber deutlich über das Tor.

Fünf Minuten später machte er es besser. Nach einem viel zu kurzen Pass von Nico Hug, gewann Schröter den Pressschlag gegen Landgraf und war alleine vor HFC-Keeper Müller. Aus zwölf Metern schob er den Ball ins lange Eck. Das Ristic-Team fand bis zur Pause keine richtigen Ideen, um die Defensive der Gäste zu knacken. Ein Fernschuss von Tunay Deniz (21./drüber) und ein Versuch von Gayret von der Strafraumkante (45.+1/direkt auf den Keeper) blieben zunächst die einzigen beiden gefährlichen Aktionen der Sachsen-Anhalter.

Halle kommt mit Druck aus der Kabine

In der Pause nahm Ristic gleich drei Wechsel vor. Und die Neuen um Erich Berko und Andor Bolyki sorgten für eine enorme Belebung des Offensivspiels. Dominic Baumann mit einem Fernschuss und zwei Fast-Abschlüssen trieben der TSV-Defensive Sorgenfalten auf die Stirn. Doch auch wenn der HFC nun gefährlicher wurde, fehlte doch das letzten Stückchen zum Torerfolg.

Ganz anders die Gäste: Nach einer scharfen Hereingabe von Schröter fühlte sich am langen Pfosten niemand für Julian Guttau verantwortlich und der gebürtige Hallenser, der elf Jahre lang das HFC-Trikot trug, drückte den Ball über die Linie. Ausgerechnet Guttau könnte man meinen. Und Halle? Die hätten locker noch zum Ausgleich kommen können, vergaben in der Folge aber eine Vielzahl an Großchancen. Auch eine rote Karte gegen Sechzigs Manfred Starke und wenige Minuten in Überzahl änderten nichts mehr an der ersten Heimpleite der Rot-Weißen.

Stimmen zum Spiel

