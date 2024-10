Fußball | Regionalliga Greifswalder FC beurlaubt auch Cheftrainer Fuchs Stand: 08.10.2024 17:27 Uhr

Turbulente Tage beim Greifswalder FC: Nur eine Woche nach der Trennung von Sportchef David Wagner hat der Vizemeister der vergangenen Saison auch Cheftrainer Lars Fuchs und dessen Assistenten René Lange beurlaubt.

Wie der Verein am Dienstag (8. Oktober) mitteilte, wurde das Trainergespann "mit sofortiger Wirkung" von seinen Aufgaben entbunden. Vorausgegangen war eine "intensive Analyse der sportlichen Situation". Bis ein Nachfolger gefunden ist, werden Athletiktrainer Daniel Rellmann und Torwarttrainer Christian Person das Mannschaftstraining übergangsweise leiten.

Der GFC reagiert damit auf das anhaltende Formtief. In dieser Saison holten die Norddeutschen nur elf Punkte aus 16 Spielen und stehen vor dem nächsten Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am 20. Oktober auf Platz sieben. Zuletzt blieb man drei Mal in Folge sieglos, den jüngsten Tiefpunkt markierte das 0:2 gegen Tabellenschlusslicht VFC Plauen am vergangenen Sonntag.

"Nur noch wenige überzeugende Spiele"

"Die Entscheidung ist uns wirklich nicht leichtgefallen", lässt sich Greifswalds Vorstandsvorsitzender Heiko Jaap in einer Pressemitteilung zitieren. Fuchs und Lange hätten "jeden Tag alles für den Verein gegeben." Allerdings "waren in dieser Saison nur noch wenige überzeugende Spiele dabei. Dazu haben die Ergebnisse zuletzt auch nicht mehr gepasst, weshalb wir uns gezwungen gesehen haben, zu handeln."

Fuchs, einstiger Aufstiegsheld mit dem 1. FC Magdeburg, hatte im April 2023 das Traineramt beim GFC übernommen und den Klassenerhalt gesichert. In der vergangenen Saison trumpfte Greifswald unter dem 42-Jährigen groß auf, spielte bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga mit und gewann zudem den Landespokal in Mecklenburg-Vorpommern.

Vergangene Woche hatte der Greifswalder FC bereits Sportchef David Wagner (l.) freigestellt.

Sportchef Wagner bereits freigestellt

Bereits vor wenigen Wochen hatte der ambitionierte Regionalligist Sportchef David Wagner von seinen Aufgaben entbunden. Zuvor hatte Wagner darum gebeten, seinen Vertrag zum Saisonende hin aufzulösen. Der Verein zog direkt die Reißleine und stellte Wagner frei, um "die Planung für die laufende und kommende Saison strategisch weiterführen" zu können.

jsc/pm