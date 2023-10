Fußball | Sachsenpokal FSV Zwickau kommt in Weixdorf letztlich sicher weiter Stand: 15.10.2023 16:30 Uhr

Der FSV Zwickau ist ins Achtelfinale des Sachsenpokals eingezogen. Bei der SG Weixdorf dominierten die Schwäne, machten aber erst in der Schlussphase alles klar.

Will bringt die Schwäne in Führung

2:0 gewann der Drittliga-Absteiger am Sonntag (15.10.2023) beim Team aus der Landesklasse Ost. Und Zwickau legte vor 2.017 Zuschauern (darunter 400 Zwickauer) erfolgreich los. Schon in der sechsten Minute köpfte Lucas Will eine Eingabe von Lloyd-Addo Kuffour in die Maschen.

Danach setzte starker Regen ein. Der FSV behielt die Spielkontrolle, verpasste es trotz zahlreicher Abschlüsse aber, das Torkonto nach oben zu schrauben. Weixdorf verteidigte kompakt und Zwickau ließ die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen.

Dobruna an die Latte - Martens mit dem 2:0

Damit blieb das Pokalspiel umkämpft und auch ergebnistechnisch eng. Der eingewechselte Zwickauer Veron Dobruna traf die Latte (74.), fünf Minuten später sorgte der ebenfalls neu hereingekommene Theo Martens für die Entscheidung (2:0).

In der Schlussphase musste der FSV nur noch einmal tief durchatmen, als Weixdorfs Spieler mit dem schönen Namen Andre Filipe Florencio Dionisio den Querbalken prüfte. Ansonsten waren die Schwäne klar überlegen und spielen nun in der Runde der besten 16.