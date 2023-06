Fußball | 2. Bundesliga Franzke verlässt den 1. FC Magdeburg Stand: 29.06.2023 18:30 Uhr

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat den Weggang von Maximilian Franzke bekannt gegeben. Der Rechtsaußen hatte verletzungsbedingt fast die gesamte Saison 22/23 verpasst.

Maximilian Franzke verlässt nach drei Jahren den 1. FC Magdeburg. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag des 24-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Die vergangenen zwei Jahre stand der Offensivspieler für den 1. FC Magdeburg auf dem Platz, zuvor wurde er ein Jahr an den FC St. Pauli ausgeliehen.

Muskelverletzungen bremsten Franzke

Franzke fiel in der Vergangenheit häufig aufgrund von Verletzungen aus. In seiner letzten FCM-Saison musste der gebürtige Münchner wegen eines Muskelbündelrisses und eines Muskelfaserrisses lange passen und kam am Ende nur auf ein Pflichtspiel. Das absolvierte der in der Jugend von Bayern München ausgebildete Franzke im März 2023 für die zweite Mannschaft in der Verbandsliga gegen Bitterfeld-Wolfen. Bei welchem Verein der 24-Jährige seine nächsten Schritte gehen wird, ist noch nicht bekannt. Er ist der elfte Abgang der Elbestädter.

---

dpa/cke