Fußball | 2. Bundesliga FCM-Trainer Titz äußert Wechselwunsch

Stand: 21.05.2025 14:22 Uhr

Die Tage von Christian Titz als FCM-Trainer scheinen gezählt. Wie Sportchef Schork erklärte, will der Coach trotz bestehenden Vertrages die Elbestädter verlassen. Schork spricht von einem "persönlichen Nackenschlag".

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg verliert möglicherweise den Baumeister des Zweitliga-Erfolges. Wie FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork am Dienstag (21. Mai 2025) bei einem Mediengespräch sagte, habe Trainer Christian Titz einen Wechselwunsch geäußert.

Schork: "Wir haben keine Deadline"

"Der Trainer ist auf mich zugekommen mit dem Wunsch, eine Veränderung vorzunehmen. Wir hatten viele intensive und vertrauliche Gespräche. Ich kann noch nicht sagen, ob der Trainer bleibt", sagte der 67-Jährige, der Titz im Februar 2021 an die Elbe geholt hatte. Schork erklärte weiter, er habe mit dem Trainer vereinbart, dass Titz nun einen Kurzurlaub nehme und in diesem nochmal über seinen Wunsch nachdenkt. "Der Trainer braucht jetzt eine Pause zur Reflexion."

Noch keine Gespräche mit möglichen Nachfolgern

Wie lange diese Pause dauert und wann eine Entscheidung fällt, sagte Schork nicht. "Wir haben keine Deadline", erklärte der Magdeburger Sportchef. Die Frage, ob der FCM bereits Kontakt zu anderen Trainern aufgenommen habe, verneinte Schork. "Wir haben 24 Spieler im Kader, die einen festen Vertrag haben. Die Kadergröße wird zwischen 24 und 32 liegen. Unsere Pläne werden fortgeführt."

Gespräch nach Paderborn-Niederlage - "Hat mich schwer getroffen"

Titz habe nach Schorks Aussagen zwei Tage nach dem vorletzten Saisonspiel, der 1:2-Niederlage in Paderborn, seinen Wechselwunsch hinterlegt. Mit der Niederlage musste Magdeburg seine letzten Träume vom Sprung auf den Aufstiegs-Relegationsplatz begraben. "Wenn wir Platz drei erreicht hätten, wäre der Wechselwunsch wohl nicht geäußert worden", erklärte Schork, der im Mediengespräch persönlich angefasst wirkte: "Professionell gehe ich damit um. Persönlich hat es mich schwer getroffen. Es war ein Nackenschlag." Dennoch habe Schork "die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Trainer am ersten Trainingstag hier steht."

Titz seit mehr als vier Jahren FCM-Coach

Titz rettete den FCM 2021 vor dem Absturz in die Regionalliga. Ein Jahr später stieg er mit den Magdeburgern in die 2. Bundesliga auf. Nach zwei Jahren Abstiegskampf in der zweithöchsten Spielklasse mischte der FCM in diesem Jahr lange im Aufstiegsrennen mit. Am Ende kamen die Magdeburger auf Rang fünf ein.

Dirk Hofmeister