Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig holt Fynn Seidel vom Chemnitzer FC Stand: 21.05.2025 15:31 Uhr

Nachdem Chemie Leipzig kürzlich 13 Spieler verabschiedet hat, haben die Verantwortlichen nun einen weiteren Neuzugang präsentiert. Fynn Seidel wechselt aus Chemnitz nach Leutzsch und trifft dort auf einen alten Bekannten.

Nach den Verpflichtungen von Lorenz Hollenbach und Maxime Langner hat die BSG Chemie Leipzig am Mittwoch (21. Mai 2025) den nächsten Neuzugang für die kommende Saison in der Regionalliga Nordost bekannt gegeben. Der 21-jährige Fynn Seidel, der in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit für den Chemnitzer FC auflief, unterschrieb in Leutzsch einen Einjahresvertrag.

In Meppen schon unter Alipour gespielt

Bei BSG-Trainer Adrian Alipour ist die Freude über die Neuverpflichtung groß. Er kennt Seidel noch aus der gemeinsamen Zeit beim SV Meppen. "Fynn verfügt über große Spielintelligenz und Handlungsschnelligkeit, dazu ist er auch noch sehr, sehr schnell auf den Beinen", lobt ihn sein alter und neuer Trainer Alipour in einer Vereinsmitteilung.

Für Seidel war aber nicht nur die erneute Zusammenarbeit mit Alipour Grund für die Unterschrift in Leutzsch. "Nachdem ich mir ein paar Videos angesehen habe und hier im Stadion gewesen bin, war für mich klar, dass ich hierherkommen will", erklärt der gebürtige Chemnitzer.

So will Fynn Seidel künftig auch im Trikot der BSG Chemie Leipzig jubeln.

Einst jüngster Drittliga-Spieler

Seidel, einst jüngster Debütant der Drittligageschichte wurde in der Jugend des Chemnitzer FC ausgebildet und wechselte 2020 zur Spielvereinigung Unterhaching. 2023 ging es weiter nach Meppen in die Regionalliga Nord, wo er seine bisher beste Saison spielte und trotz zwischenzeitlichem Kreuzbandriss in 19 Spielen vier Tore und neun Vorlagen erzielte.

"Wir erhoffen uns von ihm, dass er hier mit seinem Spielwitz ähnlich durchstartet", wird David Bergner aus der sportlichen Leitung von Chemie in der Vereinsmitteilung zitiert. Nach seiner Rückkehr zum Chemnitzer FC im Januar, ließ Seidel sein Potenzial immer mal wieder aufblitzen. In der Rückrunde lief er zwölfmal für den CFC auf und erzielte drei Tore.

mru/pm