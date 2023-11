Fußball | 2. Bundesliga FCM-Sportchef Schork stärkt Titz und Reimann den Rücken – Winter-Zugänge geplant Stand: 15.11.2023 19:41 Uhr

Nach sieben Zweitliga-Partien mit nur einem Punkt war der Chef gefragt: Sport-Geschäftsführer Otmar Schork stand am Mittwoch beim 1. FC Magdeburg Rede und Antwort.

Gut zwei Monate sind schon vergangen, als der 1. FC Magdeburg mit einem furiosen Saisonstart aufhorchen ließ. Im Anschluss des denkwürdigen 6:4-Heimspektakels über Bundesliga-Absteiger Hertha BSC war das bis dahin ungeschlagene Team von Trainer Christian Titz vor über 60.000 Zuschauern beim FC Schalke auf bestem Wege zum vierten Sieg im sechsten Spiel und der gleichbedeutenden Tabellenführung – das Ende ist bekannt.

Trotz einer 2:0- und 3:2-Führung verloren die Gäste das Traditonsduell noch mit 3:4. Es sollte der Start einer Negativserie werden, die den FCM nach nur einem Pünktchen aus insgesamt sieben Partien von Position drei auf 13 stürzen ließ. Das zwischenzeitliche Weiterkommen im DFB-Pokal in Kiel bedeutete keine Wende, danach folgte eine Niederlage beim Hamburger SV und zuletzt auch ein bitteres 1:2 vor heimischer Kulisse im Krisenduell gegen Ostrivale Hansa Rostock. 70 Prozent Ballbesitz und 13:2-Ecken reichten nicht.

Titz und Reimann stehen nicht zur Disposition

Am Mittwoch setzte sich FCM-Sport-Geschäftsführer Otmar Schork bei einem Pressegespräch auf das Podium und stärkte sowohl Trainer Christian Titz als auch Torwart Dominik Reimann den Rücken. Diese beiden Personalien stehen nicht zur Disposition. Aber den Winterschlussverkauf will Schork dennoch nutzen. Komplett zufrieden ist man an der Elbe mit dem Kader offenbar nicht.

FCM-Trainer Christian Titz und -Torwart Dominik Reimann (re.)

Schork: "Keine Trainerdiskussion"

"Man ist aufgewühlt und macht sich Gedanken", schilderte der 66-Jährige Schork seine Gefühlslage angesichts des Absturzes. Festmachen will er die sieben Ligaspiele mit nur einem Remis aber nicht an Coach Christian Titz: "Da ist von allen Beteiligten das Vertrauen da. Würde ich spüren, dass es Grüppchenbildung gibt, dass die unzufriedenen Spieler nicht mitgenommen werden, dann wäre es mein Job, da einzugreifen. Das ist aber nicht der Fall. Deswegen ist die totale Überzeugung da, dass wir diesen Weg weiter bestreiten. Von unserer Seite aus, gibt es keine Trainerdiskussion."

Auch der gegen Rostock zweimal patzende Stammtorwart Dominik Reimann soll weiter im Kasten bleiben: "Er hat seine Sache bisher sehr, sehr gut gemacht, es ist das erstes Spiel, wo er mal gepatzt hat." Nur einmal blieb Reimann dieser Zweitliga-Saison ohne Gegentreffer. Mit einem Schnitt von 3,15 liegt er in der Kicker-Notenliste auf Position 13.

Der als Reimann-Konkurrent geholte Ex-U21-Nationalkeeper Julian Pollersbeck fällt mit Rückenproblemen ohnehin weiterhin aus: "Das ist natürlich bitter", so Schork, dessen eigener Vertrag bis 2025 läuft.

Drei Probleme sieht der Sportchef

Als Ursachen für die zuletzt mangelnde Ausbeute hat er drei Dinge ausgemacht: Man bekomme zu viele Standard-Gegentore und generell zu viele Gegentore. Das liege nicht daran, dass die Gegner die FCM-Defensiv auseinander kombinieren würden, sondern an "einfachen, individuellen Fehlern, die wir abstellen müssen." Dazu käme eine Abschluss-Schwäche in der Offensive: "Wir kreieren nach wie vor sehr gute und vielversprechende Torchancen, die wir definitiv nicht nutzen. Die Effizienz im Torabschluss fehlt."

Knoten bei Angreifer Schuler soll platzen

Mittelstürmer Luca Schuler sei das beste Beispiel. Gegen Hansa und beim HSV vergab der zu Saisonbeginn noch treffsichere Angreifer sehr gute Gelegenheiten: "Er braucht das Gefühl, dass wir ihn auch brauchen und dass der Knoten auch platzen wird, daran glaubt er auch selbst." Eine Kopfsache kann Schork beim gebürtigen Pfälzer nicht ausmachen. Mit vier Toren ist er der Top-Torschütze des FCM. Er traf zuletzt am 5. Spieltag, bei besagtem 6:4 gegen Hertha.

Neue im Winter geplant

Keinen Hehl macht Otmar Schork daraus, dass der FCM in der Winterpause den Kader auffrischen will: "Wir haben in der Winterpause mit mir immer zwei bis drei Neuzugänge getätigt. auch jetzt werden wir den Markt sondieren." "Ein bis drei Sachen" könnte man machen. Schork kündigte an, auf der Außenverteidigerposition aktiv werden zu wollen. Aber man müsse auch die restlichen vier Liga-Begegnungen und das DFB-Pokalspiel gegen Düsseldorf abwarten. Als nächstes geht es zu Schlusslicht VfL Osnabrück, dort musste Aufstiegstrainer Tobias Schweinsteiger gerade gehen.

Sport-Geschäftsführer Otmar Schork (li.) und Magdeburgs Trainer Christian Titz

Ceka fällt aus

Personell brachte Schork noch eine negative Nachricht mit auf das Podium: Rechtsaußen Jason Ceka fällt mit einer Knöchelverletzung "mindestens zwei bis drei Wochen" aus. Er kam in zwölf Saisonspielen immerhin auf sechs Scorerpunkte. Dagegen würden Jean Hugonet, Luc Castaignos und Mohamnmed El Hankouri am Montag wieder ins Training zurückkehren. Bei Hugonet und Castaignos könnte es bereits für eine Kadernominierung für Osnabrück (Sa., 25.11., 13:00 Uhr) reichen.

