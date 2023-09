Fußball | 2. Bundesliga FCM beim FCN: Beide setzen auf Ballbesitz und Spielkultur Stand: 29.09.2023 18:40 Uhr

Die Fußball-Zweitliga-Partie des 1. FC Magdeburg am Sonntag beim 1. FC Nürnberg ist kein Kampf der Systeme. Denn beide bevorzugen den Ballbesitz. Dabei herausragend ist Baris Atik. Der FCM-Linksaußen trifft auf seinen ehemaligen Förderer.

Ohne seinen Abwehrspieler Jean Hugonet muss Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg am Sonntag (13:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) sein Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg bestreiten. Der 23-Jährige hatte sich beim 1:1 gegen den SC Paderborn am vergangenen Freitag verletzt. Bei der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag sagte FCM-Trainer Christian Titz, es handle sich um eine strukturelle Muskelverletzung. Auf einen Zeitraum des Ausfalls von Hugonet wollte sich Titz noch nicht festlegen. "Wir denken, dass wir Anfang nächster Woche Klarheit haben werden, sagte der Trainer.

Auch Rechtsaußen Mohammed El Hankouri (Muskelbündelriss) muss passen. Dagegen hoffen die Elbestädter auf eine Rückkehr von Mittelfeldspieler Daniel Elfadli. Der Libyer konnte nach einer Zerrung wieder trainieren.

FCM polierte seine Ersatzbank auf

Als wichtig sieht Titz in diesem Zusammenhang die starke Ersatzbank der Sachsen-Anhalter. "Das hatte uns in der vorigen Saison öfter mal gefehlt. Es ist nicht nur gut, dass wir jetzt im Spiel reagieren können, sondern es erhöht auch unsere Trainingsqualität", sagte Titz und erläuterte, dass es bei der Kaderplanung vor dieser Spielzeit klar war, dass man unterschiedliche Spieler und Altersstrukturen dazuholen wollte.

Kann der FCM, hier mit Baris Atik (re.) in der Vorsaison, seine Spielkultur zum Tragen bringen?

Über Zweikämpfe zum Ballbesitz

In Nürnberg setzt Titz auf das bewährte Mittel Ballbesitz. "Wenn du Kontrolle willst, brauchst du mehr den Ball. Das haben aber beide Mannschaften als Ansatz. Für die Zweikämpfe heißt das, dass wir uns durchsetzen müssen, die Abstände eng halten und darüber in die Balleroberung kommen", sagte Titz. Auch Gegner Nürnberg will den Ball haben. Und hofft gegen Magdeburg auf mehr Zweikampfschärfe. Das wurde beim 2:2 zuletzt in Braunschweig vermisst. Beide sind in ordentlicher Verfassung, verloren in den vergangenen fünf Partien nur jeweils einmal.

Atik feiert Wiedersehen mit Ex-Coach Fiel

FCM-Linksaußen Baris Atik feiert ein Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer beim damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden, Cristian Fiel. 2019 gelang gemeinsam der Klassenerhalt in der 2. Liga. In der folgenden Saison wurde Fiel nach 15 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz entlassen. In allen diesen 15 Partien kam Atik zum Einsatz, oft als offensiver Mittelfeldspieler. Insgesamt bestritt er unter seinem Förderer 29 Partien, in denen er vier Mal traf und vier Mal die Vorarbeit leistete. Nach dem Zweitliga-Abstieg 2020 verließ der nun vertragslose Atik die Sachsen und heuerte ein halbes Jahr später in Magdeburg an. Für den FCM wurde er zum Glücksfall. Trainer Titz packt den Offensivmann offenbar auch richtig an.

Baris Atik war unter Cristian Fiel Stammspieler bei Dynamo Dresden.

Fiel: "FCM liebt das Fußballspielen"

Cristian Fiel, der sich nach der Dynamo-Zeit in Nürnberg vom Trainer der zweiten Mann hochgearbeitet hat, fiebert dem Duell mit dem FCM entgegen: " Das ist eine Mannschaft, die gerne spielt, die den Weg nach vorne sucht. Wir werden gut verteidigen müssen", sagte er am Freitag. "Ich freue mich sehr auf das Spiel. Das ist eine Mannschaft, die das Fußballspielen liebt." 31.000 Zuschauer werden erwartet, aus Magdeburg pilgern 2.500 Anhänger nach Franken.

