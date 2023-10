Fußball | Regionalliga FC Eilenburg gibt in Rostock in der Schlusssekunde ersten Auswärtssieg aus der Hand Stand: 01.10.2023 15:08 Uhr

Ist das bitter. Der FC Eilenburg hat beim FC Hansa Rostock II am ersten Auswärtsdreier geschnuppert, fing sich aber in der Nachspielzeit noch das 2:2 ein.

Bunge bleibt cool und trifft vom Punkt

Die Eilenburger zeigten sich vom großen Ostseestadion wenig beeindruckt und übernahmen nach einer kurzen Abtastphase die Regie. Tim Bunge und Benjamin Luis lauerten in der Spitze und spekulierten auf Fehlabspiele der Hansa-Bubis, von denen sich die Gastgeber etliche leisteten.

Es dauerte bis zur 31. Minute, bis die Mannschaft von Sascha Prüfer in Führung ging. Glück war schon dabei, denn nach einem Foul an Lennert Möbius, das haarscharf vor der Strafraumkante passierte, zeigte Schiedsrichter Florian Lukawski auf den Punkt. Bunge ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0. Hansa-Torwart Elias Höftmann wäre fast noch dran gewesen, aber eben nur fast. Mit der Führung im Rücken ließen die Eilenburger nicht locker und hatten Chancen zum zweiten Treffer. Niklas Borck und Bunge per Schlenzer trafen aber nicht. Mit der knappen FCE-Führung ging es in die Pause.

Tim Bunge sorgte für die 1:0-Führung der Eilenburger (Archivbild).

Eilenburg mit der richtigen Antwort - Pech Sekunden vor dem Abpfiff

Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber höchst motiviert aus der Kabine und gingen auf den Ausgleich. Die Eilenburger bekamen schnell Probleme und fingen sich in der 48. Minute das 1:1 ein. Und es war eine unglückliche Situation aus Gästesicht. Tim Krohn wurde über links auf die Reise geschickt und drückte ab. Quentin Seidel grätschte dazwischen und bugsierte die Kugel ins eigene Tor. Also Eigentor? Der Stadionsprecher verkündete Krohn als Torschützen. Nun wurde es richtig schwer für die Gäste, die sich den Angriffen der jungen Rostocker erwehren mussten.

Doch in der 68. Minute hatten die Prüfer-Schützlinge die richtige Antwort parat. Michael Schlicht ballerte einen Traumfreistoß an die Latte. Möbius war zur Stelle und köpfte den Abpraller zur erneuten Führung für die Eilenburger in die Maschen. Das 2:1 hielt bis in die Nachspielzeit, in der Andreas Naumann zunächst mit zwei Riesenparaden den Ausgleich verhinderte. Nur noch Sekunden waren zu spielen, da musste der FCE-Schlussmann dann doch noch hinter sich greifen. Die Sachsen bekamen den Ball nicht aus der Gefahrenzone und der Ex-Erfurter Patrick Nkoa traf mit der Hacke zum 2:2. Danach war Schluss und die Eilenburger hatten statt der möglichen drei Punkte nur noch einen Zähler in der Hand.

Riesenenttäuschung bei den Eilenburgern. Der erste Auswärtsdreier war zum Greifen nahe.

Das sagten die Trainer:

Sascha Prüfer (FC Eilenburg): "Es passiert zum wiederholten Mal, dass wir in der Nachspielzeit den Ausgleich kassieren. Wir hätten vier Punkte mehr haben müssen. Es sind ganz klar zwei verlorene Punkte für uns. Wir machen 75 Minuten ein sehr ordentliches und reifes Spiel und belohnen uns nicht. Das 1:1 war stümperhaft, beim 2:2 dürfen wir niemals ins Dribbling gehen, sondern müssen den Ball halten."

Kevin Rodewald (FC Hansa Rostock II): "Wir haben uns das 2:2 verdient, vor dem Tor hatten wir schon vier gute Situationen. Ich finde, wir haben aus dem Spiel kaum klare Situationen zugelassen. Klar sind wir jetzt Letzter, aber abgerechnet wird am letzten Spieltag. Darauf arbeiten wir hin. Wir werden einige Dinge umstellen und dann mit Vollgas nach Jena fahren."

jmd/sst