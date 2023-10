Fußball | 2. Bundesliga Faden verloren: 1. FC Magdeburg verliert beim 1. FC Nürnberg Stand: 01.10.2023 15:46 Uhr

45 Minuten lang sah es für den 1. FC Magdeburg beim 1. FC Nürnberg gar nicht so schlecht aus. Dann folgte eine zweite Halbzeit zum Vergessen und die zweite Saisonniederlage.

Zweitligist 1. FC Magdeburg hat am Sonntag beim 1. FC Nürnberg mit 0:1 (0:0) verloren. Das Team von Christian Titz blieb damit zum dritten Mal in Folge ohne Sieg und rutschte in der Tabelle auf Rang sieben ab. Nach ordentlicher erster Hälfte verlor der FCM in der zweiten Halbzeit den Faden.

Die Gäste bestimmten von Anpfiff an das Geschehen. Sie eroberten schnell die Bälle, kamen bei allem Ballbesitz aber nur selten richtig durch. Die Franken hatten schnell beschlossen, auf das eigene Pressing zu verzichten und lieber auf Nadelstiche zu setzen. Das erschien dem Team des Ex-Dresdners Cristian Fiel die erfolgsversprechendere Varianten zu sein. So wurde aus dem Duell der beiden besten Zweitliga-Pressingmannschaften irgendwie nichts.

FCM mit viel mehr Ballbesitz

Der FCM kam nach den ersten 45 Minuten auf 66 Prozent Ballbesitz. Die Torschussbilanz lautete 7:3. Allerdings waren es zu oft Distanzschüsse, die vorbeiflogen. Zweimal probierte es der wieder ins Team zurückgekehrte Kapitän Amara Condé (40./43.). Die beste Gelegenheit besaß Startelfdebütant Ahmet Arslan: Der Drittliga-Torschützenkönig der Vorsaison zielte knapp drüber (18.). Einmal mussten die Gäste bangen, als Lukas Schleimer Kanji Okunuki bediente, der von halblinks ebenfalls drüberschoss (33.).

Magdeburgs Amara Condé (li.) gegen den Nürnberger Jens Castrop

Magdeburg ohne Energie nach der Pause

Nach der Pause war es mit der Magdeburger Überlegenheit dahin. Die Gäste spielten, als ob man ihnen den Stecker gezogen hätte. Nürnberg wechslte den Ex-FCM-Akteur Felix Lohkemper ein. Der hatte schon beim vergangenen Aufeinandertreffen beide Tore zum 2:2 erzielt. Die Franken hatten durch Benjamin Goller sofort eine Gelegenheit (46.), die nächste nutzte dann Lohkemper per Kopf nach einer Flanke von rechts. Die Sachsen-Anhalter bekamen einfach keinen Zugriff mehr auf das Spiel und konnten von Glück sprechen, dass es beim 0:1 blieb.

Der Ex-Magdeburger Felix Lohkemper (Mi.) traf für Nürnberg kurz nach seiner Einwechslung.

0:2 per Videobeweis einkassiert

Beim vermeintlichen nächsten Gegentor von Goller (67.) entschied Referee Robin Braun (Wuppertal) auf ein Handspiel von Vorlagengeber Mats Möller Daehli. Die beste und fast einzige Ausgleichschance hatte Verteidiger Daniel Heber, dessen Fernschuss in der siebten Minute der Nachspielzeit vorbeiflog.

cke