Fünfter Saisonsieg Erzgebirge Aue zittert sich gegen Wiesbaden zum Sieg

Der FC Erzgebirge Aue hat den fünften Saisonsieg eingefahren. Im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden behielten die Veilchen mit 2:1 die Nase vorn, mussten aber bis zum Schlusspfiff zittern.

Stefaniak und Clausen treffen vor der Pause

Wiesbaden begann engagiert und setzte Aue früh unter Druck. Die erste Chance verbuchten jedoch die Platzherren in der 12. Minute, als Marvin Stefaniak nach einer Eingabe von Pascal Fallmann, der sein Startelf-Debüt gab, aus Nahdistanz zur überraschenden Führung vollstreckte.

Aues Marvin Stefaniak trifft zum 1:0

Die Gäste waren nur kurz geschockt und suchten im Anschluss wieder den Weg nach vorn. In der 25. Minute kam auch der SVWW zur ersten guten Gelegenheit: Nach einer Flanke von rechts rettete Tim Hoffmann im Strafraum mit einer Grätsche gerade noch rechtzeitig vor Nick Bätzner. In der höhepunktarmen Partie meldete sich der FCE in der 33. Minute eindrucksvoll zurück: Marcel Bär legte für Mika Clausen auf, der zentral aus 19 Metern die Kugel zum 2:0 in die Maschen beförderte. In der Folge plätscherte die Partie vor sich hin, da beide Teams immer wieder zu schnell den Ball verloren. In der Nachspielzeit wurde es jedoch nochmals für Aue gefährlich, als Gino Fechner die Kugel aus sechs Metern über die Latte setzte.

WIesbadens Fechner schießt vor der Pause knapp über den Auer Kasten

Flotho macht es nochmal spannend

In der zweiten Hälfte fehlte es den Gästen aus Wiesbaden nach wie vor an einer zündenden Idee. Alle brenzligen Situationen, von denen es in Hälfte zwei nicht viele gab, fanden im Wiesbadener Strafraum statt. Erst in der 77. Minute hatte Nikolas Agrafiotis den Ausgleich auf dem Fuß, schoss allerdings einen halben Meter links am Tor vorbei. Kurz vor Schluss gelang es Moritz Flotho (90.), den Anschlusstreffer zu erzielen. Nach einer Ecke von Ivan-Leon Franjic köpfte Flotho über Martin Männel hinweg zum 2:1. Die Aufholjagd begann allerdings zu spät.

