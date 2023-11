Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue nach später Niederlage gegen Verl "hart getroffen" Stand: 04.11.2023 10:13 Uhr

In den letzten Sekunden der Partie gegen den SC Verl hat Erzgebirge Aue drei Punkte aus der Hand gegeben. Statt dem Sprung auf den Relegationsplatz droht jetzt der Fall auf Rang neun. Symptomatisch für die 3. Liga.

Mit 1:2 (0:0) haben die Veilchen gegen den SC verloren. Dabei hat Aue bis zur 89. Minute geführt, war überlegen. In der ewig engen Drittligatabelle ist der Gast aus Verl damit an der Dotchev-Elf vorbeigezogen.

Dotchev: "Haben alles im Griff gehabt"

"Die Tabelle nach 14 Spieltagen spiegelt auch die Leistung, ist die Realität", konstatierte Aue-Trainer Pavel Dotchev nach der Partie im Interview mit Sport im Osten. Dennoch war er mit der Leistung seines Teams nicht unzufrieden: "Insgesamt haben wir eine tolle Partie geliefert, richtig gut gespielt. 90 Minuten haben wir dominiert. Wir waren die bessere Mannschaft die ganze Zeit. Wir haben geführt, haben nicht geschafft das zweite Tor zu machen. Nichtsdestotrotz müssen wir es über die Zeit bringen."

Die zwei Gegentore binnen 100 Sekunden hätten ihn und sein Team "hart getroffen." Bei allem Respekt vor der offensiven Klasse des Gegners fragte der Coach der Sachsen: "Wo waren sie die 90 Minuten vorher (den beiden späten Treffern, Anm. d. Red.)? Wir waren auf dem Platz und haben alles im Griff gehabt."

Statt 1:0 ein 1:2. Aue hat in den letzten Sekunden den Sieg gegen Verl aus der Hand gegeben.

Torschütze Stefaniak: "3. Liga ist hart umkämpft"

Ähnlich sah es auch Veilchen-Spielmacher Marvin Stefaniak: "Die Mannschaft war gut eingestimmt, hat es überragend gemacht über die Zeit (bis zum ersten Gegentor, Anm. d. Red.). So ist es umso bitterer, dass wir mit leeren Händen dastehen."

Bitter ist auch, dass so unglücklich verlorene Punkte in der 3. Liga direkt zu Buche schlagen. Kaum eine Spielklasse ist so eng. Zwischen Tabellenplatz drei (dem Relegationsplatz) und Rang 17 (erster Abstiegsplatz) liegen nur elf Punkte aktuell. Zum Vergleich: In der Bundesliga liegen zwischen Platz drei und 17 ganze 17 Punkte. Ebenso viele sind es in der Regionalliga Nordost, in der 2. Bundesliga immerhin 15. Woran das liegt, erklärte Marvin Stefaniak: "Die 3. Liga ist hart umkämpft, so dass genau solche Sachen halt mal passieren. Da passt du einmal nicht auf, da steht es 1:1. Dann willst du das über die Zeit retten oder versuchst nach vorne zu spielen und so kriegst du das 1:2 und stehst mit leeren Händen da."

jar