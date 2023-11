Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue gegen Torfabrik aus Verl gefordert Stand: 01.11.2023 20:40 Uhr

Zum Abschluss der sehr kurzen englischen Woche müssen die Fußballer von Erzgebirge Aue wieder in der 3. Liga ran. Gegen den SC Verl hoffen die Veilchen auf Wochensieg Nr. 3. Der Gegner ist form- und offensivstark.

Nach einem glanzlosen 1:0 beim SC Freiburg II und einem mühelosen 4:0 im Sachsenpokal bei Stahl Riesa peilt der FC Erzgebirge Aue den dritten Sieg in dieser Woche an. Der dürfte nicht ganz leicht fallen: Denn mit dem SC Verl kreuzt eine der derzeit besten Drittliga-Teams im Erzgebirge auf. Erstmals in dieser Saison tritt Aue am Freitagabend an. Anpfiff ist um 19:00 Uhr (Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App).

Dotchev mit Riesa-Spiel zufrieden

Nach dem Auftritt am Dienstag in Riesa hob Aues Trainer Pavel Dotchev den Daumen: "Ich war sehr zufrieden mit der Einstellung, das war sehr seriös." Die dabei vollzogene "Extremrotation" sei "notwendig" gewesen: "Wir waren am Montagfrüh um Sechs in Aue, dann am nächsten Tag mussten wir um 13 Uhr in Riesa ran." Es habe alles funktioniert, wie er es sich vorgestellt habe. Gegen Verl bangt er nur um Sean Seitz, der mit einer Grippe nicht mittrainieren konnte. Angesichts des scharfen Rhythmus gehe es derzeit vor allem um "Belastungssteuerung" und darum "die Jungs bei Laune zu halten". Am Donnerstag "werden wir noch ein paar Videos zeigen - das war es."

Angriff als beste Verteidigung

Gegner Verl sieht Dotchev als "absolute Herausforderung. Das ist eine der fußballerisch besten Mannschaften der Liga." Die auch noch in "sehr, sehr guter Form" sei. Die jüngsten fünf Partien verloren die Gäste nicht und entwickelten sich mit 29 erzielten Treffern zur Torfabrik der Liga: "Wir müssen einen guten Matchplan haben, um diese gute Mannschaft in den Griff zu bekommen", sagt der Veilchen-Coach. Die beste Verteidigung dagegen? "Wenn wir selbst guten Fußball spielen", sucht Dotchev den Weg nach vorne.

FCE-Abwehr gegen Torfabrik der 3. Liga

Auch wenn es die Tabelle nicht ausdrückt, mit dem SC Verl kommt eines der aktuellen Top-Teams der 3. Liga ins Erzgebirge. In den vergangenen fünf Spielen punktete nur Tabellenführer Jahn Regensburg besser. Verl blieb ungeschlagen und holte elf Zähler. Aue landet in dieser Liste auf Platz elf. Besonders offensiv trumpft das Team aus Ostwestfalen auf: Mit 29 Toren hält die Mannschaft von Alexander Ende, der den ins nahe Bielefeld abgewanderten Mitch Kniat ersetzte, den Torrekord der Liga.

Oliver Batista Meier feierte nach einem Hattrick beim 5:0 in Essen den Erfolg.

Topscorer der Liga spielt für Verl - und gehört Dynamo

Zum Topscorer der Liga avancierte mit Oliver Batista Meier ein junger Offensivmann, der von Dynamo Dresden ausgeliehen ist. Dorthin war er zu Beginn des Jahres 2022 gewechselt, nach dem Zweitliga-Abstieg fand er unter Trainer Markus Anfang kaum noch Berücksichtigung. Insgesamt bestritt er für Dynamo 18 Liga-Spiele, in denen dem heute 22-Jährigen nur zwei Assists gelangen. In Verl kommt er in dieser Saison dagegen schon auf sieben Tore und sieben Vorlagen. Sechs Verler Treffer erzielte Lars Lokotsch, der Angreifer stürmte von 2021 bis Mitte 2022 für Drittligist FSV Zwickau.

Aue winkt Relegationsplatz drei

In der vergangenen Saison verlor der FC Erzgebirge zweimal jeweils 2:3. Einmal hieß es schnell 0:2: "Das darf uns diesmal nicht passieren", sagt Trainer Dotchev. Mit einem Sieg am Freitag könnte Aue zumindest vorläufig auf Relegationsrang drei klettern.

cke