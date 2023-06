Handball | DHB-Pokal Erstliga-Duell für Handballerinnen von Sachsen Zwickau Stand: 28.06.2023 15:42 Uhr

Schweres Los für drei von vier mitteldeutschen Handball-Klubs in der ersten Runde des DHB-Pokals. Ganz entspannt auf die ersten Pokalspiele kann dagegen der Thüringer HC schauen.

In der ersten Runde des DHB-Pokals haben die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau eine schwere Aufgabe zugelost bekommen. Die Bundesliga-Handballerinnen müssen gegen Erstliga-Aufsteiger und Zweitliga-Meister Solingen-Gräfrath ran. Das ergab die Auslosung am Mittwoch (28.06.2023).

Zwickau: Dritte Torhüterin verlässt den Verein

Bis zur Erstrundenpartie, die am 2. oder 3. September gespielt wird, muss Zwickau eine Lücke auf der Torhüterin-Position schließen. Den BSV verlassen wird nämlich Ingrid Silseth. Wie der Verein mitteilte, entsprach man dem Wunsch der 25-jährigen Norwegerin, die um Auflösung des Vertrags gebeten hatte, um ihr Studium fortzusetzen. Da sich vor Silseth auch Torhüterin Nele Kurzke verabschiedete und Charley Zenner eine Pause einlegt, hat BSV-Trainer Norman Rentsch aktuell eine Problemzone im Tor.

Zweitligisten Leipzig und Rödertal gegen Erstligisten

Mit Erstligisten in der ersten DHB-Pokalrunde müssen sich auch die Zweitligisten des HC Leipzig und des HC Rödertal auseinandersetzen. Die HCL-Frauen spielen gegen die HSG Blomberg-Lippe. Rödertal muss gegen Sport-Union Neckarsulm ran. Eine leichtere Aufgabe hat Bundesligist Union Halle-Neustadt zu lösen. Die Hallenserinnen reisen zu Drittligist Frankfurter HC.

Logo HC Rödertal

Freilos für Thüringer HC

Der Thüringer HC hat als Vize-Meister der Vorsaison für die erste DHB-Pokalrunde ein Freilos – die ersten vier der Bundesliga steigen erst in der zweiten Pokalrunde in den Wettbewerb ein. Der THC sowie Meister Bietigheim, Borussia Dortmund und HSG Bensheim/Auerbach steigen erst zum Achtelfinale am 30. September/1. Oktober in den Wettbewerb ein.

----

dh/pm