Eishockey | DEL2 Eispiraten gewinnen Topspiel – Füchse klettern – Eislöwen verlieren Stand: 19.11.2023 20:23 Uhr

Die Eispiraten Crimmitschau bleiben in der Erfolgsspur und setzten die Erfolgsserie auch in Kaufbeuren fort. Auch die Füchse klettern nach oben. Nur bei den Eislöwen läuft es nicht rund.

Crimmitschau nicht zu bremsen

Die Eispiraten Crimmitschau sind nicht zu bremsen! Mit aufgeladenen Akkus nach der Länderspielpause wurde auch der Zweite Kaufbeuren vom Eis gefegt.

Nach dem 5:2-(3:1, 0:1, 2:0)-Sieg schob sich die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores an Kaufbeuren vorbei. Es war der erste Sieg seit neun Jahren in Kaufbeuren. Mario Scalzo, Thomas Reichel und Max Balinson verwandelten einen 0.1-Rückstand nach einem holprigen Start noch im ersten Drittel in ein 3:1. Die Gastgeber verpassten es zu Beginn, die Führung auszubauen und wurden bestraft.

Das zweite Drittel gestaltete sich dann deutlich offener. Die Eispiraten konnten sich immer wieder eine optische Überlegenheit erspielen, aus ihren guten Möglichkeiten aber kein Kapital schlagen. Johannes Krauß nutzte einen Abpraller von Oleg Shilin und traf mit seinem Schuss unter die Latte zum 2:3-Anschluss.

Auch das Schlussdrittel war ausgeglichen, beide kreierten gute Chancen. Die Vorentscheidung besorgte schließlich Marat Khaidarov. Einer starken Vorarbeit von Vinny Saponari folgte der trockene Abschluss des Deutsch-Russen ins kurze Eck – 4:2 (55.). Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit machte Ladislav Zikmund den Deckel drauf.

Lausitzer Füchse jubeln dank Blumenschein

Die Lausitzer Füchse haben die knappe Niederlage gegen Bad Nauheim vergessen gemacht und bei den Eisbären Regensburg ihren neunten Saisonsieg gefeiert. Dank des 3:2 (0:0,2:2,0:1) am Sonntagabend klettert das Team von Petteri Väkiparta auf den vierten Tabellenplatz.

Nach einem torlosen und von vielen Zeitstrafen geprägten ersten Drittel brachte Jake Coughler die Füchse in der 22. Minute in Überzahl in Führung. Kurz darauf schockte der Gastgeber Weißwasser mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten durch Andrew Yogan und Corey Trivino (27./29.). Julian Wäser hatte mit seinem ersten Saisontor aber die passende Antwort parat und hielt das Geschehen offen (32.).

Auch im letzten Drittel machten sich beide Teams das Leben durch Zeitstrafen schwer. Bis zur 55. Minute blieben die Überzahlsituationen ungenutzt, ehe Kristian Blumenschein den Siegtreffer für die Füchse erzielte (56.).

Dresdner Eislöwen - Bietigheim Steelers

Dagegen hat der Trainerwechsel bei den Dresdner Eislöwen noch keine Früchte getragen: Die Sachsen zogen im ersten Spiel unter Petteri Kilpivaara im Kellerduell gegen Schlusslicht Bietigheim Steelers den Kürzeren.

Wie schon im ersten Spiel Ende Oktober endete das Duell torreich und exakt wieder mit einem 7:5-(3:1, 1:1, 3:3.)-Erfolg für die Steelers. Nur der Spielverlauf war ein anderer. Im ersten Duell hatten die Eislöwen eine 5:1-Führung noch verspielt, diesmal ging der Start komplett daneben. Nach nur fünf Minuten liefen die Dresdner einem 0:3-Rückstand hinterher.

Jack Olin Doremus, Brett Welychka und Guillaume Naud schockten die Sachsen im heimischen Revier. David Rundqvist sorgte im Powerplay zumindest noch für den 1:3-Anschluss. Als Ryan Gropp auf 4:1 (35.) stellte, schien das Spiel entschieden, doch die Dresdner zeigten Comeback-Qualitäten und trotzten auch dem 2:4 (46.). Matej Mrazek (47.) und Tomas Andres (50.) ließen die Fans mit einem Doppelschlag hoffen und Bietigheim zittern.

Am Ende nutzte der Gast seine Chancen in der Schlussphase eiskalt und machte den Sieg klar. Die Dresdner hatten sich nach enttäuschenden Leistungen von ihrem Cheftrainer Corey Neilson getrennt. Wie schon im Vorjahr übernahm Co-Trainer Kilpivaara die Geschicke.

