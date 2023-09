Eishockey | DEL2 Eispiraten erobern Spitze - Füchse verlieren - Eislöwen punkten Stand: 17.09.2023 21:14 Uhr

Die Eispiraten Crimmitschau haben auch das zweite Spiel gewonnen und die Tabellenführung übernommen. Während Weißwasser gegen Meister Ravensburg leer ausging, holten die Eislöwen zumindest einen Zähler.

Crimmitschau schlägt Bietigheim

Die Eispiraten Crimmitschau haben nach dem knappen Auftaktsieg am zweiten Spieltag ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen DEL-Absteiger Steelers Bietigheim gewannen die Westsachsen mit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Vor 2.705 Zuschauern - einige machten vorher einen Fanmarsch durch Crimmitschau - endete das erste Drittel torlos, trotz etlicher Versuche auf beiden Seiten (19 Schüsse insgesamt). Im Mittelabschnitt dauerte es keine vier Minuten, bis die Heimfans das erste Mal jubeln konnten. Max Balinson brachte die Eispiraten in Front. Knapp zehn Minuten später erzielte Scott Feser das erste Powerplaytor der jungen Saison für die Westsachsen und baute nach einstudierter Kombination den Vorsprung aus. Im letzten Drittel verteidigte das Team von Jussi Tuores beherzt, Goalie Oleg Shilin hielt weiter die "Null" (20 Schüsse insgesamt) und kurz vor dem Ende netzte Ladislav Zikmund ins leere Tor. Ein Traumstart für die Eispiraten, die die Tabellenführung übernehmen.

Weißwasser gegen Meister Ravensburg chancenlos

Die Lausitzer Füchse haben dagegen im zweiten Spiel die zweite Niederlage kassiert. Im Heimspiel gegen Meister Ravensburg stand am Ende ein 0:3 zu Buche.

Die Towerstars dominierten das Spiel vor 2.353 Zuschauern von Beginn an. Bereits nach 109 Sekunden landete der Puck gegen dezimierte Gastgeber im Füchse-Tor. Absender war Eichinger. In der Folge konnte Weißwasser eine zweimalige Überzahl nicht nutzen. Im Mitteldrittel schlug der Favorit in einer guten Phase der Gastgeber durch Rollinger (25.) erneut zu. Dies war der Knackpunkt, denn acht Minuten später traf erneut Eichinger (33.), der früh den Endstand markierte.

Dresden verpasst Sieg um 15 Sekunden

Die Dresdner Eislöwen sind in Bad Nauheim knapp am zweiten Saisonsieg vorbeigeschrammt. Bis 15 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit führten die Sachsen mit 3:2. Am Ende gab es dann ein 3:4 in der Verlängerung.

Vor 2.500 Zuschauern begann es gut für die Elbestädter, Knobloch und Kiedewitz sorgten für eine 2:0-Führung. Die Gastgeber, die wie Dresden mit einem Sieg gestartet waren, kamen heran. Mit 2:3, Koziol erzielte das zwischenzeitliche 1:3 für die Eislöwen, ging's ins letzte Drittel. Dort hielt die Führung bis zur 60. Minute als Vause ausglich, der auch in der Verlängerung das Spiel entschied.