Handball | 2. Bundesliga EHV Aue: Stefansson-Heimdebüt gegen Coburg misslingt Stand: 25.11.2023 19:56 Uhr

Der EHV Aue hat auch das zweite Spiel unter dem neuen Trainer Olafur Stefansson verloren (28:33). Die Sachsen waren gegen den HSC Coburg 2000 in Hälfte eins überlegen (15:15), hatten in Hälfte zwei jedoch wenig entgegenzusetzen.

Die Heimmannschaft erwischte den besseren Start in die Partie (6:4/14.). Ein gut aufgelegter Sveinbjörn Petursson im Tor der Sachsen zeigte bereits in der Anfangsphase zwei sehenswerte Paraden und hielt so die Führung (11./16., 9:7). Coburgs Trainer Jan Gorr motivierte die Gäste dann in einem Timeout (18.). Daraufhin legten die Franken einen Zahn zu und eroberten kurzzeitig die Führung (14:15/27.). Doch ein Treffer von Elias Gansau stellte fünf Sekunden vor der Sirene noch auf den 15:15-Halbzeitstand.

Aue geht die Puste aus

Das Stefansson-Team kam schwungvoll aus der Pause (19:16/36.). Doch dann hatte die Heimmannschaft nur noch wenig mitzureden. Die Coburger drehten den Rückstand innerhalb von vier Minuten und stellten auf 20:22 aus Auer Sicht (40.). Die Sachsen fanden fortan nicht mehr in die Partie und mussten sich schlussendlich mit 28:33 geschlagen geben.

Der beste Werfer der Partie wurde Gansau mit 11 Treffern. Am Mittwoch wartet der Dessau-Roßlauer HV 06 im mitteldeutschen Duell. Anwurf in der Anhalt-Arena ist 19 Uhr.

twe