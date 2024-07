Fußball | 3. Liga Dynamo startet in Köln - Aue empfängt Hannover II Stand: 09.07.2024 12:31 Uhr

Auch in der 3. Liga ist der Spielplan nun draußen. Das Auftaktspiel der neuen Saison steigt in München. Die SG Dynamo Dresden startet mit einem Auswärtsspiel, Erzgebirge Aue hat Heimrecht. Und schon am dritten Spieltag kommt es zum großen Sachsenduell.

Aufstiegs-Mitfavorit Dynamo Dresden startet mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der 3. Fußball-Liga. Wie der Streaming-Dienst "MagentaSport" am Dienstag bekannt gab, trifft das Team von Neu-Trainer Thomas Stamm am 3. oder 4. August auf Viktoria Köln. Heimrecht hat dagegen der FC Erzgebirge Aue. Die Veilchen erwarten an den gleichen Tagen Aufsteiger Hannover 96 II. Die Spielzeiten will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in der nächsten Woche verkünden.

Der 1. Spieltag im Überblick

02.08.2024 19:00 Uhr TSV 1860 München – 1. FC Saarbrücken

Rot-Weiss Essen – Alemannia Aachen

Viktoria Köln – SG Dynamo Dresden

FC Erzgebirge Aue – Hannover 96 II

F.C. Hansa Rostock – VfB Stuttgart II

Borussia Dortmund II – SpVgg Unterhaching

SC Verl – SV Wehen Wiesbaden

FC Ingolstadt 04 – SV Waldhof Mannheim

FC Energie Cottbus – DSC Arminia Bielefeld

SV Sandhausen – VfL Osnabrück

Sachsenduell am 3. Spieltag

Für die SG Dynamo Dresden stehen dann am 2. und 3. Spieltag gleich zwei Ostduelle an, die es in sich haben. Zunächst empfangen die Schwarz-Gelben am 9./10./11. August Aufsteiger Energie Cottbus. Eine Woche später geht es dann zum Sachsenduell zum FC Erzgebirge Aue. Die Veilchen gastieren am zweiten Spieltag beim VfL Osnabrück.

Die weiteren Ostduelle im Überblick

6. Spieltag: SG Dynamo Dresden - Hansa Rostock (20.-22. September)

9. Spieltag: Erzgebirge Aue - Hansa Rostock (04.-06. Oktober)

11. Spieltag: Erzgebirge Aue - Energie Cottbus (22./23. Oktober)

18. Spieltag: Energie Cottbus - Hansa Rostock (13. - 15. Dezember)

dpa/SpiO