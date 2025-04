Sieg im Aufstiegs-Duell Dynamo entfesselt - Dresden siegt souverän in Saarbrücken Stand: 20.04.2025 15:29 Uhr

Dynamo Dresden hat einen Riesenschritt in Richtung Aufstieg gemacht. Beim 1. FC Saarbrücken gewann die SGD deutlich und hat jetzt sieben Punkte Vorsprung auf die Schwarz-Blauen.

Mit 4:1 (2:1) setzten sich die Elbestädter im Ludwigparkstadion durch. Nach einer furiosen ersten Halbzeit beider Teams, spielte im zweiten Durchgang nur noch Dynamo und feierte den 18. Saisonsieg sowie die Rückkehr an die Tabellenspitze.

Früher Doppelschlag hilft Dynamo nicht lange

Vor ausverkauftem Haus hatte Dynamo einen Traumstart. Die Fans der Sachsen waren noch unter einer riesigen Blockfahne, da chippte Jakob Lemmer einen Ball in die Mitte zu Christoph Daferner, der direkt abzog und mit viel Effet Philip Menzel im Kasten des FCS überwand (3. Minute). Dresden hatte Blut geleckt, ließ Saarbrücken nicht zur Entfaltung kommen und schlug in der elften Minute erneut zu. Eine Flanke von Sascha Risch versuchte Bjarne Thoelke zu verhindern, fälschte die Kugel allerdings über Menzel hinüber in den eigenen Kasten. Nur kurz danach hatte Jonas Sterner die Chance auf das 3:0, scheiterte allerdings mit seinem Flachschuss an der vielbeinigen Abwehr der Saarbrücker.

Daferners Traumtreffer eröffnete den Torreigen der SGD.

Sonnenberg-Tor eröffnet Saarbrücker Druckphase

Und die wachten jetzt auf. Eine Flanke von Florian Krüger fand den Kopf des maskierten Sven Sonnenberg, der gegen die Laufrichtung von Tim Schreiber den Anschluss markierte (21.) – das Ludwigparkstadion explodierte jetzt förmlich.

Dynamo Dresden hatte nach dem Anschlusstreffer Probleme, verhinderte aber immer wieder den Ausgleich.

Und die Schwarz-Blauen drückten Dresden hinten rein, hatten besonders nach Flanken und Standards gute Chancen, etwa durch Ex-FCM-Stürmer Kai Brünker. Dynamo schwamm hinten und ließ vorne die Kaltschnäuzigkeit der Anfangsminuten vermissen. Die beste Chance vergab Dominik Kother quasi mit dem Pausenpfiff, nachdem er sich am gegnerischen Strafraum stark den Ball erkämpfte, ihm nach einem Dribbling am Schlussmann des FCS vorbei allerdings die Luft ausging. Im Nachschuss verfehlte Daferner noch knapp das weit offene Tor.

Hauptmanns Wucht und Kothers Vollendung

Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich die Partie kurz, Dynamo war aber das tonangebende Team. Und hatte die Riesenchance durch Daferner, der aus fünf Metern über das leere Tor schoss (56.). Doch sein Kapitän ließ diesen Faux-Pas schnell vergessen: Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel des FCS krallte sich Niklas Hauptmann die Kugel, stapfte in Richtung des Kastens der Schwarz-Blauen und zog aus 20 Metern ab – Traumtor (56.).

Kapitän Niklas Hauptmann sorgte mit seinem 3:1 für die Vorentscheidung in einer lange Zeit hochklassigen Drittligapartie.

Saarbrücken hatte den Faden jetzt endgültig verloren, ließ riesige Lücken. Und Dresden nutzte die. Nach einem Doppelpass zwischen Kother und Boeder zog Ersterer ab, Kasim Rabihic fälschte den Schuss ab – Dynamo führte mit drei Toren (67. Minute). Die Partie war gelaufen und hätte noch deutlicher ausgehen können. Doch der eingewechselte Stefan Kutschke traf nach einem verunglückten Rückpass nur das Außennetz (74.).

jar