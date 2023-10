Fußball | Sachsenpokal Dynamo Dresden mit einem Torfeuerwerk ins Achtelfinale Stand: 31.10.2023 14:58 Uhr

Alles wie erwartet: Drittligist Dynamo Dresden hat die Hürde Eintracht Niesky locker übersprungen und steht im Achtelfinale. Die zweite Reihe der SGD überzeugte und war in Torlaune.

Fußballfest in Niesky! 4.000 Zuschauer haben am Dienstag (31.10.2023) einen klaren 8:0-Sieg des Drittligisten SG Dynamo Dresden gesehen. Der Landesklassist verkaufte sich teuer, konnte die Dresdner erwartungsgemäß aber nicht stoppen. Im Achtelfinale trifft Dynamo Mitte November auf den VfB Empor Glauchau.

SGD-Trainer Markus Anfang rotierte nach dem Reisestress wie angekündigt und ließ einige Profis zu Hause. Niklas Hauptmann, Claudio Kammerknecht, Tom Zimmerschied und Stefan Drljaca waren erst gar nicht in die Große Kreisstadt im Landkreis Görlitz gereist. Andere wie Stefan Kutschke und Paul Will saßen auf der Bank.

Dynamo hat alles im Griff

Die zweite Reihe der Schwarz-Gelben überzeugte und ließ gegen den Underdog nicht eine Großchance zu. Dynamo hatte Spiel und Gegner fest im Griff und traf in regelmäßigen Abständen. Manuel Schäffler überwand die massive Eintracht-Abwehr in der neunten Minute zum ersten Mal: Nach einer Ecke von Tom Berger köpfte der Mittelstürmer ein. Die Gastgeber hielten trotz des frühen Rückstandes stark dagegen und hatte mit Aleksander Sobczak einen bärenstarken Keeper zwischen den Pfosten. Sobczak hielt die Pokalsensation 30 Minuten am Leben, musste dann aber innerhalb von 15 Minuten noch drei Mal vor der Pause hinter sich greifen: Robin Meißner (30./40.) und Dennis Borkowski (34.) machten schon vor der Pause alles klar.

Jonas Oehmichen gegen Luca Pluta

Traumtore nach dem Wechsel

Nach der Pause wurden die Fans mit vier Toptoren belohnt. Jonqmin Seo versenkte einen Freistoß aus 20 Metern mit etwas Glück - von der Latte sprang das Leder ins Tor. Borkowski legte das 6:0 (70.) nach. Mit einem Traumtor in den Winkel trug sich auch der eingewechselte Jakob Lemmer (71.) in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt setzte erneut Borkowski mit der Hacke. "Es war großartig und ein Fußballfest", sagte Niesky-Kapitän Sebastian Berg, der gestand: "Wir wollten es etwas spannender halten, aber Dynamo war heute einfach zu gut."

So geht es weiter

Dynamo Dresden muss schnell auf Liga-Alltag umschalten und am Samstag (14 Uhr live hören und im Ticker in der SpiO-App) die Pflichtaufagbe SC Freiburg II lösen. In Niesky wird es nach dem Ausnahmezustand gegen Dynamo am Samstag beim Landesklasse-Duell gegen Tabellenfünften FSV 1990 Neusalza-Spremberg wieder beschaulich.

Trainerstimmen

Markus Anfang (SGD): "Mich freut, dass die Jungs, die weniger Spielanteile bekommen, Tore gemacht haben. Es war wichtig, dass die Jungs Selbstvertrauen getankt haben. Die Spielzeit war für die Jungs wichtig. Sie haben das als Chance gesehen, um Wettkampfpraxis zu sammeln. Die, die nicht im Kader waren, haben zu Hause eine Trainingseinheit gehabt."

Enrico Kuntke (Niesky): "Wir wollten Dynamo lange ärgern und Nadelstiche setzen. Das ist uns phasenweise gelungen. Wir sind sehr zufrieden und können den Jungs nichts vorwerfen. Das Wichtigste war, dass es nicht zweistellig ausgeht. Wir haben alles gegeben. Es war ein Traumlos, das man sich als Amateur wünscht. Es war ein tolles Event für uns."

Weiter Stimmen zum Spiel

sst