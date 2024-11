Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden: Krüger rückt für Scholze ins Präsidium nach Stand: 21.11.2024 12:16 Uhr

Der Rücktritt von Dynamo-Präsident Scholze war der Aufreger bei der zurückliegenden Mitgliederversammlung. Durch einen Nachrücker ist das Präsidium knapp eine Woche später jetzt wieder vollzählig.

Für den zurückgetretenen Präsidenten Holger Scholze rückt bei Fußball-Drittligist Dynamo Dresden Peter Krüger ins Präsidium nach. Das teilte der Verein am Donnerstag (21. November) per Pressemitteilung mit. Der 63-Jährige komplettiert damit das dreiköpfige Gremium. Neben Krüger gehören Michael Bürger und Ronny Rehn dem Präsidium an.

Bei der Präsidiumswahl im November 2023 war Krüger Vierter geworden und somit gemäß Satzung Nachrückekandidat. Scholze war am vergangenen Samstag (16. November) nach der Mitgliederversammlung zurückgetreten.

Bürger: "Gremium zeitnah komplettieren"

"Mit Peter Krügers Bereitschaft Verantwortung als Teil unseres Präsidiums zu übernehmen, können wir das Gremium erfreulicherweise zeitnah kompetent komplettieren", wird Vize-Präsident Bürger in der Mitteilung des Vereins zitiert. Krüger gehört der CDU-Fraktion im Dresdner Stadtrat an, er ist zudem beruflich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche tätig.

dh/pm