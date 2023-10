3. Liga Dynamo Dresden holt gegen Halleschen FC Rekordheimsieg Stand: 04.10.2023 21:09 Uhr

Dynamo Dresden hat gegen einen leidenschaftlichen Halleschen FC den neunten Heimsieg in Folge geholt. Die Elbestädter drehten dabei nach einer schwachen Halbzeit das Spiel und stellten einen Rekord auf.

Die SGD hat eine erste Hälfte zum Vergessen gespielt. Doch kurz vor der Pause glich Dynamo gegen den HFC aus und drehte die Partie vor 29.159 Zuschauern im zweiten Durchgang auf 2:1 (1:1). Neun Heimsiege am Stück, so viele in Serie gab es im Rudolph-Harbig-Stadion noch nie.

Baumann bringt Halle in Front

Markus Anfang stellte offensiv um. Für den angeschlagenen Niklas Hauptmann und Jakob Lemmer kamen Panagiotis Vlachodimos und Dennis Borkowski. Tom Zimmerschied spielt zentraler als sonst. Auch Sreto Ristic wechselte doppelt: Nico Hug und Meris Skenderovic blieben draußen, Andor Bolyki und Lucas Halangk kamen. Und letzterer hatte die erste Aktion des Spiels. Nach Ballverlust Dynamo schickte der Rechtsverteidiger Dominic Baumann, der Tobias Kraulich ausspielte und an Stefan Drljaca vorbei ins Tor einschob (7. Minute). Keine unverdiente Führung für aufopferungsvolle, laufstarke Gäste aus Sachsen-Anhalt. Dynamo fand nicht ins Spiel, wirkte frustriert von gut sortierten Hallensern. Die kurz vor der Pause noch die Riesenchance auf das zweite Tor hatten: Tunay Deniz schickte Bolyki, der zweimal seinen Meister in Dlrjaca fand.

Nur selten konnten sich Kutsche und Co. im ersten Durchgang gegen Halle durchsetzen.

Borkowski gleicht aus dem Nichts aus

In der letzten Aktion vor der Pause stellte Dynamo die Partie auf den Kopf. Der sonst so starke Halangk legte Zimmerschied zentral vor dem Strafraum. Paul Will trat zum Freistoß an, versuchte es direkt. Doch der Schuss blieb in der Mauer hängen, kam zurück auf Will, der gefühlvoll auf Stefan Kutschke chippte. Dessen Kopfball-Abschluss parierte Sven Müller stark, doch genau vor die Füße von Borkowski, der aus kurzer Distanz den Ausgleich einschob. So ging es mit einem glücklichen Unentschieden aus Dresdner Sicht in die Kabine.

Dennis Borkowski erzielte kurz vor der Pause den glücklichen Ausgleichstreffer für die SGD.

Ausgerechnet Zimmerschied

In die zweite Hälfte startete Dynamo mit breiter Brust, schnürte Halle ein, nahm die Zweikämpft an. Jakob Lewald marschierte in der 51. Minute die rechte Seitenlinie entlang, flankte auf den einlaufenden Tom Zimmerschied, der sein erstes Tor für die SGD einnickte. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub. Borkowski hätte in der 64. erhöhen können, scheiterte aber aus 18 Metern an Müller. In der Schlussphase warf Halle alles nach vorne, doch nach der intensiven ersten Halbzeit fehlte den Saalestädtern sichtlich die Luft. Und wenn es doch einmal etwas brenzlig wurde, war der sichere Drljaca da und hielt die Kugel. Dresden holt den neunten Heimsieg in Serie – Vereinsrekord. Halle bleibt nach wie vor seit April ohne Sieg in der Fremde.

Stimmen zum Spiel

folgen

____

jar