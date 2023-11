Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden empfängt mit Freiburg II vermeintlich machbare Aufgabe Stand: 03.11.2023 08:53 Uhr

Dynamo Dresden hat fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, dabei ein Spiel weniger als Verfolger Ulm. Jetzt kommt die strauchelnde zweite Mannschaft des SC Freiburg an die Elbe. Selbstläufer oder Stolperstein?

Nach der Regenschlacht in Saarbrücken, die zurecht zur Halbzeit beim Stand von 1:1 abgebrochen wurde, und einem deutlichen 8:0-Sieg im Landespokal in Niesky, geht es für die SG Dynamo Dresden im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion gegen Freiburg II (Samstag, 04.11.2023 um 14:00 Uhr live im Audiostream und Ticker in der Spio-App und bei sport-im-osten.de). Ein vermeintlich machbarer Gegner für die Elbestädter.

Vom Zweiten zum Vorletzten: Die Causa SC Freiburg II

Freiburg II hat am vergangenen Sonntagabend knapp mit 0:1 gegen Aue verloren. Wobei knapp vielleicht das falsche Wort ist: Die Breisgauer konnten gegen den SGD-Rivalen aus dem Lößnitztal keinerlei Torgefahr entwickeln, spielen nach der tollen Vorsaison, die die Mannen von Thomas Stamm als Zweiter abschlossen, eine biedere Runde und stehen auf Platz 19, haben das schlechteste Torverhältnis der Liga. Einen ähnlichen Absturz bei Zweitvertretungen erlebte zuletzt die U23 des FC Bayern, die nach dem Gewinn des Meistertitels in der 3. Liga 2020 in der Folgesaison abstieg.

Elf Spieler haben das Team im Sommer verlassen. Doch das sei nicht der einzige Grund für den Leistungseinbruch der Breisgauer, erklärte Nik Staiger, freier Journalist und Freiburg-Experte Sport im Osten: "Dazu müssen aufgrund der Personalprobleme in der Bundesliga immer wieder Spieler oben aushelfen. Vor allem Fabian Rüdlin, der als Führungsspieler für die junge U23 vorgesehen war, und Maximilian Breunig fehlen regelmäßig." Dazu mangele es an Struktur im Spielaufbau, aber auch teils an Qualität. "Wie Stamm selbst betont, ist ein Vergleich mit dem Vorjahr aufgrund des Kaderumbruchs unfair – vor zwei Jahren hatte man bei einem runderneuerten Kader ähnliche Startprobleme", erklärt Staiger.

Nachwehen von Saarbrücken

In Dresden fragt man sich derweil nach dem Spielabbruch in Saarbrücken immer noch, wie und wann die Partie fortgeführt wird. Das weiß bei der SGD bisher noch niemand: "Es ist alles ein bisschen schwierig", so Trainer Markus Anfang. Einfacher ist das ganze Szenario durch den Sieg der Saarländer über die Bayern keineswegs geworden, weil die Blau-Schwarzen noch ein DFB-Pokalspiel Anfang Dezember bestreiten müssen, ein potentieller Ausweichtermin wegfällt, in Dresden Ungewissheit grassiert.

Sicher ist dagegen: Im Sachsenpokal ist die SGD eine Runde weiter. Der Coach schaute positiv auf den Sieg in Niesky zurück: "Ich bin froh, dass der ein oder andere sein Tor gemacht hat", befand Anfang auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Freiburg, nachdem er am Dienstag (31. Oktober) im Landespokal ordentlich durchrotierte. Nichtsdestotrotz ist die Verletztenliste der Schwarz-Gelben lang: Paul Lehmann, Lucas Cueto, Kyrylo Melichenko und Tobias Kraulich werden fehlen. Jonathan Meier und Manuel Schäffler mussten das Training abbrechen, sind fraglich. Genau wie Tom Zimmerschied, der nur kurz mit dem Team trainieren konnte nach seiner Schulterverletzung.

SGD-Trainer Markus Anfang hat großen Respekt vor dem Spielsystem seines Kontrahenten Thomas Stamm aus dem Breisgau.

Anfang: "Ergebnisse des SCF spiegeln nicht die Leistung wider"

Auch wenn es beim Gegner derzeit nicht läuft, weiß Markus Anfang um die Stärken des SC. "Sie sind immer in der Lage, das Spiel mitzubestimmen, Ballbesitz zu haben", befand der Übungsleiter der SGD. Die Struktur von Freiburg-Coach Thomas Stamm habe viel zum Erfolg in der Vorsaison beigetragen. Personell habe es einen Aderlass gegeben, dennoch verkaufe sich der SCF unter seinen Möglichkeiten, meinte Anfang: "Man muss aber schon sehen, dass die Ergebnisse nicht widerspiegeln, was die Mannschaft tatsächlich leisten kann. Für uns wird es wichtig sein, sehr aggressiv zu spielen, ohne unfair zu sein."

Offensiv mit dem Ball kreative Lösungen herauszuspielen, das sei essentiell. Und natürlich Chancen in Tore umzumünzen. "Entscheidend wird sein, dass du dein Spiel durchsetzt", sagt der Trainer der SGD, wie eigentlich immer. Anfang schaut auf sich und sein Team, bei allem Respekt für den Gegner.

jar