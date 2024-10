Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden: Beim BVB "ein paar Dinge besser machen als gegen Aachen" Stand: 03.10.2024 19:47 Uhr

Mit der Auswärtspartie bei Borussia Dortmund II eröffnet Spitzenreiter Dynamo Dresden den Drittliga-Spieltag. Nach dem "sehr, sehr unsauberem" Auftritt gegen Aachen will die SGD im Stadion Rote Erde eine Reaktion zeigen.

Auch wenn die SG Dynamo Dresden die eigene Ungeschlagenserie am vergangenen Sonntag auf mittlerweile fünf Spiele ausgebaut hat, war niemand bei den Schwarz-Gelben mit dem torlosen Heimremis gegen Aufsteiger Alemannia Aachen zufrieden. "Sehr, sehr unsauber" sei der fußballerische Auftritt seiner Mannschaft gewesen, legte SGD-Cheftrainer Thomas Stamm nachher den Finger in die Wunde.

Welches Duo beginnt im Sturm?

Genau das untermauerte Stamm auch auf der Pressekonferenz vor dem nun anstehenden Auswärtsspiel der Schwarz-Gelben bei Borussia Dortmund II (Fr., 19 Uhr im Audio-Livestream und SpiO-Liveticker) noch einmal: "Es steht und fällt nicht, wie der Gegner kommt, sondern damit, wie sauber wir die Dinge lösen. Wenn wir sie überspielen, müssen wir Bälle festmachen. Und das haben wir gegen Aachen nicht getan. Wir wollen ein paar Dinge besser machen."

Ob das auch Auswirkungen auf das Startelfpersonal – nicht zuletzt auch in der Offensive – haben wird, dazu ließ sich Thomas Stamm nichts entlocken. In den bis dato vier Auswärtsspielen der Sachsen bildeten jeweils Christoph Daferner und Robin Meißner das Sturmduo. Das sei jedoch "Zufall" gewesen, meinte Stamm. Gegen Aachen daheim hatte Kapitän Stefan Kutschke an der Seite von Meißner begonnen.

Christoph Daferner (li.) und Oliver Batista Meier (re.) sorgten für frischen Wind bei Dynamo Dresden gegen Aachen.

Stamm lobt die Aachen-Joker

"Wir haben schon in unterschiedlichen Konstellationen gespielt", ergänzte der 41-Jährige. Er werde "wie immer" das Abschlusstraining "abwarten und dann entscheiden, wie wir es machen wollen", so Stamm. In diesem Zuge lobte der Cheftrainer auch die Joker der Vorwoche. Jonas Sterner, Oliver Batista Meier und Daferner bekamen im zweiten Durchgang am letzten Sonntag mehr als eine halbe Stunde Einsatzzeit.



Zudem unterstrich Stamm, dass es "am Ende wie so oft nicht nur entscheidend ist, mit welchem Duo wir anfangen, sondern auch entscheidend, wie hören wir auf." Trotz der überschaubaren Leistung zuletzt erinnerte der Schweizer auch an die "drei richtig dicken Chancen hinten raus" gegen die Alemannia. Unter anderem hatte Batista Meier einen möglichen Last-Minute-Sieg auf dem Fuß. Bis auf Kyu-hyun Park (Schambein) und Jonas Oehmichen (Knie) können die Dresdner aus dem Völlen schöpfen.

Julian Hettwer ist der aktuelle Topscorer von Borussia Dortmund II.

BVB: "Viel Energie und gute Intensität"

Auch wenn sich die rein tabellarische Konstellation des Freitagabendduells deutlich darstellt – Dynamo hat neun Punkte mehr auf dem Konto als der BVB-Nachwuchs auf Rang 15 –, warnte Stamm: Es komme "viel Energie, junge Spieler, die sich zeigen wollen und eine sehr gute Intensität haben". Herausragend auf Seiten der Gastgeber ist bis dato Linksaußen Julian Hettwer mit vier Toren und drei Vorlagen.

