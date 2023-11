Volleyball | CEV Cup Dresdner Volleyballerinnen starten mit Sieg in Europapokal Stand: 08.11.2023 22:23 Uhr

Der Start in den CEV-Cup ist für die Volleyballerinnen vom Dresdner SC geglückt. Gegen den spanischen Meister CV Gran Canaria hat sich das Team von der Elbe nur in einem Satz schwer getan.

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind erfolgreich in den Europacup gestartet. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich in der ersten Runde des CEV-Cups beim spanischen Meister CV Gran Canaria glatt mit 3:0 (25:23, 25:21, 32:30) durch. Damit hat sich der sechsmalige deutsche Meister eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel am kommenden Mittwoch in eigener Halle erarbeitet.

Janiska gewohnt überzeugend

Beide Teams lieferten sich phasenweise einen engen Schlagabtausch. Im ersten Satz lagen die DSC-Damen schon mit 12:16 zurück, kämpften sich wieder heran und behielten in der entscheidenden Phase die Nerven. Das gab ihnen Rückenwind für den zweiten Abschnitt. Sie schlugen druckvoll auf, agierten aus sehr stabiler Annahme und zeigten sich taktisch gegen die Offensive von Gran Canaria auch in der Blockabwehr gut eingestellt.

Coach Waibl konnte gegen Gran Canaria zufrieden sein (Archivbild).

Im dritten Durchgang erspielte sich der DSC durch Kapitänin Jennifer Janiska mit dem 24:21 den ersten Matchball. Doch die Spanierinnen hielten dagegen, wehrten sechs gegnerische Chancen ab und schlugen dann selbst zu zwei Satzbällen auf. Am Ende aber verwandelte Janiska, die mit 16 Punkten erfolgreichste Scorerin ihres Teams war, nach 82 Minuten den siebten Matchball zum Sieg für die Dresdnerinnen.

dpa