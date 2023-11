Volleyball | Bundesliga Dresdner SC setzt famose Serie fort - Suhl jubelt beim "Trainer-Abschied" Stand: 18.11.2023 21:24 Uhr

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC bleiben in der Erfolgsspur und ließen sich auch von Topteam Stuttgart nicht vom Weg abbringen. Richtig gut unterwegs war auch der VfB Suhl.

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben ihre Siegesserie fortgesetzt. Das Team von Trainer Alexander Waibl gewann am Samstag das Topduell gegen MTV Stuttgart mit 3:1 (23:25, 25:23, 16:25, 23:25). Es war der wettbewerbsübergreifend siebte Erfolg nacheinander.

DSC nervenstark zum Sieg

Nach vermeintlichen Pflichtsiegen musste der DSC in Stuttgart eine harte Nuss knacken. Waibl sprach vor dem Spiel von einem "Härtetest" und der wurde es tatsächlich. Die ersten beiden Sätze waren eng, nur der dritten Satz gewann der DSC klar. Im vierten Durchgang sah alles so aus, als würde Stuttgart auf 2:2 ausgleichen. Die Gastgeberinnen führten teilweise klar (14:8, 16:12) und vergeigten den Satz doch noch, weil der DSC nervenstark blieb und in der Endphase die besseren Entscheidungen traf. Waibl, der den DSC seit 15 Jahrenb trainiert, reist damit mit einem Sieg aus seiner Geburtsstadt zurück in seine Wahlheimat.

Überhaupt war es ein großes Wiedersehen. So traf Waibl seinen früheren Co-Trainer Konstantin Bitter, der jetzt als Chefcoach die Stuttgart betreut. Zudem freuten sich die Ex-Dresdnerinnen Kayla Haneline und Monique Strubbe, die jahrelang für Dresden aufschlugen, auf ihre Ex-Mitspielerinnen.

Der Block stand: Der Dresdner SC gewann in Stuttgart mit 3:1.

VfB Suhl feiert klaren Dreisatzsieg

Jubel in der Suhler Wolfsgrube: Die Volleyballfrauen des VfB Suhl feierten einen klaren Sieg gegen die Aachener Ladies und gaben beim 3:0-Erfolg nicht einen Satz ab. Beim 25:19, 25:23 und 25:17 war es lediglich im zweiten Satz etwas brenzlig, ansonsten erlebte Tim Berks in seinem letzten Spiel als Cheftrainer einen ruhigen Abend.

Berks wird im nächsten Spiel wieder ins zweite Glied rücken, weil VfB-Chefcoach Laszlo Hollosy dann seine Rekordsperre von fünf Spieltagen abgegessen hat. Hollosy war gesperrt worden, weil er nach der 2:3-Tiebreak-Niederlage am 2. Spieltag in Vilsbiburg (11. Oktober) das Schiedsgericht und den Schiedsrichter angegangen sein soll. Auch ohne ihren Chef überzeugten die Thüringerinnen und nisten sich auch dank des Sieges gegen Aachen in der vorderen Tabellenhälfte ein.

