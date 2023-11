Volleyball | Bundesliga Dresdner SC baut Siegesserie aus - Suhl verliert in Schwerin Stand: 25.11.2023 20:34 Uhr

Der Dresdner SC hat nach dem Weiterkommen im Pokal gegen den VfB Suhl LOTTO Thüringen seine Erfolgsserie in der Bundesliga auf sechs Siege ausgebaut. Das Team von Trainer Waibl feierte beim VC Neuwied einen weiteren Auswärtserfolg. Leer ging dagegen der VfB Suhl in Schwerin aus.

DSC ohne Probleme in Neuwied

Der Dresdner SC hat den nächsten Auswärtssieg beim VC Neuwied 77 eingefahren. Die Mannschaft von Alexander Waibl entschied am Samstagabend alle drei Sätze für sich. Nach zwei eindeutigen Ergebnissen in den ersten beiden Sätzen (jeweils 25:17), legte sich die Heimmannschaft im finalen Satz noch einmal ins Zeug. Doch der Dresdner SC riss den Sieg an sich und brillierte auch diesem Satz (25:22). DSC-Spielerin Jennifer Janiska wurde mit 15 Punkten die beste Spielerin der Partie. So bleibt der DSC hinter SSC Palmberg Schwerin Tabellenzweiter.

Suhl in Schwerin chancenlos

Der VfB Suhl hat nach dem Pokal-Aus den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. In Der Bundesliga mussten sich die Thüringerinnen am Samstag bei Rekordmeister Schwerin mit 0:3 geschlagen geben. Das Team von Trainer Laszlo Hollosy war dabei von Beginn an auf verlorenem Posten. So gingen die Sätze jeweils deutlich mit 16:25, 18:25 und 18:25 klar an die Gastgeberinnen. Die Partie vor 1.671 Zuschauern war somit schnellen 67 Minuten entscheiden. Beste Spielerin beim VfB, der seine vierte Niederlage kassierte, war Marie Hänle, die elf Punkte beisteuerte.

dpa/red