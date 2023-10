Eishockey | DEL2 Dresden verliert Tabellenspitze - Crimmitschau verpasst Tabellenspitze - Füchse jubeln Stand: 03.10.2023 21:47 Uhr

Die sächsischen DEL2-Top-Teams haben am Dienstag die Chance auf die Tabellenspitze vergeben. Die Dresdner Eislöwen und die Eispiraten Crimmitschau verloren ihre Spiele. Jubeln dürfen nur die Lausitzer Füchse - über einen klaren Sieg.

Dresden - Kassel 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Die Dresdner Eislöwen haben das Spitzenspiel der DEL2 verloren. Der bisherige Spitzenreiter aus Sachsen verlor am Dienstag gegen Verfolger Kassel Huskies 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). In einer ausgeglichenen Partie neutralisierten sich beide Teams im ersten Drittel. Im zweiten Durchgang hatten die Dresdner Gastgeber zunächst mehr vom Spiel. Doch Kassel traf in Unterzahl (Keck/33.). Auch den Ausgleich (Knobloch/35.) konterte Kassel - allerdings mit etwas Glück und einem Eigentor (38.). Dresden wurde im Finaldurchgang eiskalt erwischt (Ahlroth/41.), lag nun 1:3 hinten. Die Eislöwen mühten sich, kassierten aber noch das 1:4 (Brune/59.).

Erzielte das einzige Dresdner Tor gegen Kassel: Tom Knobloch

Regensburg - Crimmitschau 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Die Eispiraten Crimmitschau sind in der DEL2-Saison erstmals ohne Punkt und Tor geblieben. Mit einem 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) in Regensburg verpassten die Sachsen zudem den Sprung an die Tabellenspitze. Das Team von Eispiraten-Coach Tuores tat sich bei den Oberpfälzern über die gesamte Spielzeit schwer. Die Eisbären rannten an, scheiterten aber immer wieder an Keeper Schneider. Kurz nach Beginn des zweiten Drittels schlug es aber ein: Divis traf zum 1:0 (21.). In Überzahl machte Kanninen das vermeintliche 1:1 für Crimmitschau, das Tor wurde wegen eines Schlittschuhkontaktes aber zurückgenommen (26.). Die Eispiraten drückten auch im Schlussdrittel, doch Regensburg traf zur Entscheidung (Weber/52.).

Wenig Freude bei Eispiraten-Coach Tuores in Regensburg.

Bad Nauheim - Weißwasser 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Die Lausitzer Füchse sind mit dem vierten Saisonsieg in die Playoff-Plätze der DEL2 geklettert. Am Dienstag (03.10.2023) siegte das Team aus Weißwasser in Bad Nauheim 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). In der umkämpften Partie ließen beide Teams im ersten Drittel einige gute Chancen liegen. Die Füchse vergaben dabei immer wieder Überzahlsituationen leichtfertig. Mitte des zweiten Drittels löste dann aber Bartuli gegen seinen Ex-Klub die Bremse und traf (34.) - diesmal nutzte Weißwasser sein Powerplay. Mit einem Doppelpack zu Beginn des dritten Drittels trafen Anders (43.) und Scheidl (44.) zur Vorentscheidung. Scheidl besorgte den 4:0-Endstand (57.)

Traf doppelt in Bad Nauheim: Scheidl.

----

dh