Fußball | Regionalliga Doppelpacker Bozic lässt Chemnitz im "Bezirksderby" gegen Zwickau jubeln Stand: 31.03.2024 16:09 Uhr

Der Chemnitzer FC hat das prestigeträchtige "Bezirksderby" gegen den FSV Zwickau mit 2:0 für sich entschieden. Die Gäste waren über weite Strecken ebenbürtig. Doch den Unterschied machte Bozic, der bereits im ersten Abschnitt einen Doppelpack schnürte.

Löwe wird neuer CFC-Sportdirektor

Bevor es losging, wurde Chris Löwe, der vor Kurzem sein Karriereende bekannt gab, feierlich verabschiedet. Zudem gab es die Information, dass der 34-Jährige neuer Sportdirektor bei den "Himmelblauen" wird. Die offizielle Mitteilung wurde dann unter dem Jubel der Fans in der Halbzeitpause verlesen.

Ein Blumenstrauß und ganz viele Wünsche. Chris Löwe beendet seine aktive Karriere und wird im Sommer Sportdirektor beim CFC.

Bozic eiskalt - Chemnitz effizient

Und nun zum Spiel. Die Gäste aus Zwickau erwischten den besseren Start und setzten sich zunächst in der Hälfte der Chemnitzer fest. Gefahr entstand nicht vor dem Kasten von CFC-Torwart David Wunsch, der sicher agierte. Nach gut 20 Minuten übernahmen die Gastgeber immer mehr das Zepter und brachten nunmehr den FSV in Bedrängnis. In der 25. Minute wurde es erstmals richtig brenzlig für die Zwickauer. Nach einem Fehler von FSV-Schlussman Benjamin Leneis kam Leon Damer angeflitzt und schaufelte den Ball knapp rechts am Pfosten vorbei. Wenig später ließ Roman Eppendorfer den Ball über den Scheitel abtropfen, am zweiten Pfosten stand jedoch Maximilian Somnitz goldrichtig und haute die Kugel aus der Gefahrenzone.

Der Chemnitzer Dejan Bozic trifft zum 1:0

Nach gut einer halben Stunde wurde es dann konkret, die Gastgeber gingen in Führung – und zwar mit einem klasse Tor. Somnitz köpfte nach einem Eckstoß ins Zentrum. Dort lauerte Dejan Bozic und vollendete ganz filigran per Fallrückzieher. Die Zwickauer antworteten mit wütenden Angriffen und hatten durch Theo Martens (35.), der haarscharf am langen Pfosten vorbeischoss, und Somnitz (38.) mit einem wuchtigen Kopfball, beste Möglichkeiten auf den Ausgleich. Doch dann schlug erneut die Stunde von Bozic, der für Chemnitz in der 42. Minute den Doppelpack schnürte. Zwickaus Torhüter Leneis konnte das Spielgerät nicht festhalten und der CFC-Spieler schob ein.

Riesenfreude bei Dejan Bozic, er netzte zweimal ein.

Gastgeber bringen Vorsprung ins Ziel

Nach dem Wechsel war das Spiel nicht mehr so prickelnd wie in Durchgang eins. Dennoch, mit viel Leidenschaft wurde von beiden Teams vor der beeindruckenden Kulisse von 10.301 Zuschauern um jeden Ball gefightet. In der 75. Minute hatte Stephan Mensah nach Damer-Flanke die Chance aufs 3:0, verhaspelte sich aber völlig und verlor das Spielgerät an einen Zwickauer.

Den Gästen gelang in der Schlussphase nicht mehr viel, das Spiel hatte zu viel Kraft gekostet. Lukas Stagge (87.) auf Chemnitzer Seite bekam noch eine Chance, sein Schuss zischte aber um einen Meter rechts am Zwickauer Kasten vorbei. Es blieb beim 2:0 und die Chemnitzer fuhren nach dem 2:1 im Hinspiel nunmehr den zweiten Derbysieg der Saison gegen Zwickau ein.

Stimmen zum Spiel:

