Biathlon | Weltcup Deutsche Männer-Staffel landet auf Platz drei Stand: 30.11.2023 16:42 Uhr

Die deutschen Männer machen es den Frauen nach und landen beim Staffelrennen von Östersund auf dem Treppchen. Dabei mussten zwei DSV-Starter kurzfristig passen.

Auch ohne die leicht angeschlagenen Roman Rees und Justus Strelow haben sich die deutschen Biathleten im ersten Staffelrennen der Saison als Dritte einen weiteren Podestplatz erkämpft. David Zobel, Philipp Nawrath, Benedikt Doll und Johannes Kühn leisteten sich am Donnerstag im schwedischen Östersund eine Strafrunde und 16 Nachlader. Den Sieg sicherte sich Favorit Norwegen vor Frankreich. Das deutsche Quartett hatte im Ziel nach 4 x 7,5 Kilometern 50,5 Sekunden Rückstand auf die Skandinavier.

Kühn in der Strafrunde

Für das deutsche Team war es bereits der sechste Podestplatz im sechsten Rennen auf der ersten Saisonstation - so gut lief es zuletzt vor acht Jahren zum Start in die Saison 2015/2016. Lange lagen die Männer sogar auf dem zweiten Rang, Schussläufer Kühn musste allerdings nach dem letzten Schießen einmal in die Strafrunde.

Reese und Strelow pausieren

Gesamtweltcup-Spitzenreiter Rees und der Einzel-Zweite Strelow mussten wegen Infekt-Symptomen kurzfristig passen. Ein Staffeleinsatz kam nach der Nominierung tags zuvor doch nicht mehr infrage, «um die folgenden Wettkämpfe nicht zu gefährden», wie Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld sagte. Am Samstag steht für die Herren im Sprint das nächste Rennen an. In diesem Wettbewerb würde Rees erstmals in seiner Karriere im Gelben Trikot antreten, wenn er wieder rechtzeitig fit wird.

dpa