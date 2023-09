Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlauer HV verliert Strafen-Festival gegen Potsdam Stand: 23.09.2023 21:58 Uhr

Harter Kampf, aber am Ende ohne Belohnung: Der Dessau-Roßlauer HV hat am Samstag zu Hause gegen Potsdam verloren und stand dabei mehr ein Drittel der Spielzeit nicht in Vollbesetzung auf der Platte.

Der Dessau-Roßlauer HV hat am vierten Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga 20:27 (10:12) gegen den 1. VfL Potsdam verloren. Das Team von Uwe Jungandreas kassierte in einer intensiv geführten Partie gleich elf Zeitstrafen. Aber auch Potsdam kassierte acht persönliche Strafen, darunter zwei rote Karten.

Der DRHV brauchte etwas mehr als fünf Minuten, um sein erstes Tor zu erzielen, da merkte man schon, dass es gegen aggressiv verteidigende Gäste schwer werden könnte. Nach zwölf Minuten war der Rückstand erstmals auf vier Tore angewachsen, aber die "Biber" kamen zurück, Timo Löser glich nach 25 Minuten zum 8:8 aus. Doch ein Fehler im Angriff und zwei Tore der Gäste in 15 Sekunden sorgten wieder für einen Zwei-Tore-Rückstand, der auch zur Pause Bestand hatte (10:12).

Dessau bleibt bis zur 44. Minute dran

Dessau ließ sich nach Wiederanpfiff auch durch weitere Strafen zunächst nicht abschütteln, glich nach 42 Minuten durch einen Siebenmeter von Vincent Sohmann aus (16:16). Doch eine Rote Karte gegen Luka Baumgart brachte den DRHV schließlich etwas aus dem Konzept. Ein paar Zuschauer stürmten von den Tribünen Richtung Spielfeldbande und gestikulierten wild Richtung Unparteiischen-Gespann. Auf der Platte konnte sich Potsdam schließlich vorentscheidend absetzen (17:21/47.). Auch eine doppelte Überzahl sieben Minuten vor dem Ende brachte nicht mehr die Wende für Dessau-Roßlau, die somit die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel kassierten.

